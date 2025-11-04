ДРУГА НОВОСАДСКА ЛИГА Голман Новог Сада Новаковић капитулирао после 12 кола
Бачка (Б) - РФК Н.С. 2025 1:1 (0:1)
БЕГЕЧ: Игралиште Бегеча, гледалаца 100, судија: Влајић (Буковац), стрелци: Леђанац у 90. за Бачку, а Ћирић у 39. минуту за РФК Н.С. Жути картони: Царић (Бачка), Ћирић, Сувајџић, Станковић (РФК Нови Сад).
БАЧКА: Ивић, Вулатовић (Беговић), Косановић, М. Марковић, Д. Марковић, Л. Трифунов, Куриш (Сиришки), Виши (Шувак), Царић (Павлов), Леђанац, Давор Умићевић (Данијел Умићевић).
РФК Н.С. 2025: А. Новаковић, Лакићевић, Портер, Ћирић, Сувајџић (Бојовић), Пешевић, В. Новаковић, Орловић (Цаковић), Ракић, Павловић, Станковић.
Дерби кола протекао је у занимљивој игри. Кренуло је са почетним опипавањем снага, али и једни и други су имали своје шансе. На први гол се чекало до 39. Минута, када се након корнера Ђорђе Ћирић одлично снашао на другој стативи и довео “канаринце” у вођство.
У другом делу сусрета, у првих десет минута, кренули су Бегечани силовито, али гости из Новог Сада су одбили тај налет.
Након тога млади тим са Детелинаре је преузео иницијативу и били су опаснији. Ипак, у 90. минуту одлични Леђанац је соло продором успео да уђе у шеснаестерац и прецизним ударцем свалада голмана Новаковића, који је први пут капитулирао тек у овом колу.
До краја сусрета гости су имали одличну прилику из слободног ударца, са неких 18 метара шутирао је Ракић, али се истакао голман Ивић за вредан бод Бегечана.
Ђ. Л.
Борац – Татра 0:4 (0:1)
РАКОВАЦ: Игралиште Борца, гледалаца 50, судија: Никић (Петроварадин), стрелци: Муха у 19. Радишић у 56. (из пенала), и Бајкин у 86. и 87. минуту. Жути картони: И. Трифунов, Тодорић (Борац), Курешевић, А. Ожват (Татра),
БОРАЦ: Живић, Симендић, Карановић, Маричић, И. Трифунов, Нинковић, Тодорић, Миљковић, Макарић (Бурсаћ), Карадеглић, Марковић.
ТАТРА: Муњас, Ђуровка (Ивков), Костић (Гужвица), Радишић, Багоња, Маковник, Бајкин, Кончаревић, Станић (Величковић), Курушевић, Муха (А. Ожват).
Центар - Милетић 1:1 (1:0)
СРЕМСКИ КАРЛОВЦИ: Игралиште Стражилова, гледалаца 60, судија: Маријанац (Раковац), стрелци: Десница у 13. за Центар, а Станковић у 57. минуту за Милетић. Жути картони: Спасојевић, Сурдучки, Грујић, Милић (Центар), Симић, Јанковић (Милетић).
ЦЕНТАР: Стеванов, Пејаковић, Гатарић, Лаковић, Цакић, Врбашки, Десница, Перваз (Копривица), Спасојевић (Ербес), Сурдучки, Грујић.
МИЛЕТИЋ: А. Лишић, М. Тривунвоић, Калаковић, Павловић, Симић, Т. Тривуновић, Бањац, Гелић (Д. Тривуновић), Станковић, Јанковић (Н. Лишић), Ромић.
Хајдук (Г) - Обилић 1:0 (0:0)
ГАРДИНОВЦИ: Игралиште Хајдук, гледалаца 80, судија: Мачкић (Каћ), стрелац: Галић у 62. минуту. Жути картони: Којић, Стојановић (Хајдук), Ђурић, Панић, Скелеџић, Драг. Панић, Џамбас, М. Панић (Обилић).
ХАЈДУК: Матић, Дудић, Смиљанић, Ракић (Петковић), Галић (Тошић), Којић (Керац), Катић, Радаковић, Малешевић (Стојановић), Цветковић, Илић (Цетењи).
ОБИЛИЋ: Добрић, Ђурић, Љ: Панић, Гардиновачки, Драгиша Панић, Скелеџић, Драг. Панић, С. Панић (В. Панић), У. Панић (М. Панић), Живанчев, Џамбас.
Ченеј - Стражилово 3:1 (1:0)
ЧЕНЕЈ: Игралиште Ченеја, гледалаца 60, судија: Ракин (Степановићево), стрелци: Миавец у 18. и Кременовић у 47. и 62. за Ченеј, а Н. Пантић у 83. минуту за Стражилово. Жути картони: Драгин, Малетић (Ченеј). Црвени картон: Кизић (Стражилово).
ЧЕНЕЈ: Мијић, Човић, Драгин, Проле (Ћурчић), Малетић (Делибашић), Милановић, Стојковић, Кременовић (Вилотијевић), Миавец (Рогић), Крстевски, Брзак (Милошев).
СТРАЖИЛОВО: Кизић, Вунић, Пејичић (Јовичић), Дубаић (Голубовић), Радонић, Миљевски, Звекан, Бабић (Вулетић), Јованчевић (Поповић), Пантић, Ербез.
Динамо - Виноградар 3:1 (3:1)
БУДИСАВА: Стадион „Мала Грбавица”, гледалаца 100, судија. Струхарик (Нови Сад), стрелци: Бикицки у 5. Вишекруна у 13. и 35. за Динамо, а Томић у 38. минуту за Виноградар. Жути картон: Елез (Виноградар).
ДИНАМО: Ракита, Зељић, Цветковић, Гојков, Вишекруна, Прерадовић, Бикицки (Шодић), Калапати (Грујић), Са-бо, Поткоњак, Лимановић (Лојаница).
ВИНОГРАДАР: Вујовић, Вебер, Митровић, Н. Елез, Томић, Гаврић, Лукић, С. Елез, Бенежан, Пап, Јовановић.