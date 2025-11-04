clear sky
Преминуо некадашњи голман Црвене звезде Драган Симеуновић

04.11.2025. 15:45
Пише:
Дневник
Извор:
Танјуг
simeunovic
Фото: ФК Црвена звезда

Некадашњи голман Црвене звезде Драган Симеуновић преминуо је у понедељак у 72. години, саопштио је београдски клуб и изразио најдубље саучешће породици Симеуновић.

Симеуновић је рођен 17. септембра 1954. године у Краљеву. Фудбалску каријеру започео је у родном граду, у екипи Слоге, док је за Црвену звезду дебитовао 10. августа 1976. године на пријатељској утакмици против Слободе из Ужица у Чачку. За црвено-беле је наступао у два мандата поносно бранећи боје нашег клуба. Последњу утакмицу у дресу Црвене звезде одиграо је 3. октобра 1982. године против Жељезничара. Забележио је укупно 80 наступа, а међу навијачима је остао упамћен по сигурним интервенцијама и спортском духу.

Симеуновић је 4. марта 1981. године на првом мечу четвртфинала Купа шампиона у Милану одбранио почетком другог полувремена пенал фудбалеру Интера Алесандру Алтобелију. Међутим, Симеуновић је у 57. минуту морао да буде замењен, пошто га је приликом једне интервенције Алтобели ударио копачком у главу. Фудбалер Интера је добио жути картон, а уместо Симеуновића на гол Звезде је стао Горан Живановић.

Утакмица у Милану је завршена без победника, 1:1, а Интер је у реваншу у Београду славио са 1:0 и изборио је пласман у полуфинале Купа шампиона.

Симеуновић је бранио на једној утакмици за репрезентацију Југославије и то 30. марта 1980. године у Београду против Румуније (2:0).

