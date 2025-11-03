ПОЗЛИЛО МУ У 22. МИНУТУ МЕЧА...
ЧОВЕК СЕ САМО СРУШИО Тренер Радничког из Крагујевца Младен Жижовић ПРЕМИНУО ТОКОМ МЕЧА против Младости
03.11.2025. 20:06 20:12
Тренеру фудбалера Радничког из Крагујевца Младену Жижовићу позлило је вечерас током утакмице 14. кола Суперлиге у Лучанима против Младости, након чега је преминуо.
Жижовић се у 22. минуту меча изгубио свест након чега је пребачен у возило Хитне помоћи.
Младен Жижовић (44) тренер Радничког из Крагујевца само се срушио поред терена.
Утакмица је прекинута у 41. минуту, када је саопштено да је Жижовић преминуо.
У том тренутку резултат је био 2:0 за гостујућу екипу Радничког.
Жижовић је у Крагујевац дошао 23. октобра, а јавности је постао познат у време успешне серије са бањалучким Борцем.