03.11.2025.
ПОЗЛИЛО МУ У 22. МИНУТУ МЕЧА...

ЧОВЕК СЕ САМО СРУШИО Тренер Радничког из Крагујевца Младен Жижовић ПРЕМИНУО ТОКОМ МЕЧА против Младости

03.11.2025. 20:06 20:12
Пише:
Дневник
Извор:
Танјуг
m
Фото: Screenshot / Youtube / RTV Kragujevac

Тренеру фудбалера Радничког из Крагујевца Младену Жижовићу позлило је вечерас током утакмице 14. кола Суперлиге у Лучанима против Младости, након чега је преминуо.

Жижовић се у 22. минуту меча изгубио свест након чега је пребачен у возило Хитне помоћи.

Младен Жижовић (44) тренер Радничког из Крагујевца само се срушио поред терена.

Утакмица је прекинута у 41. минуту, када је саопштено да је Жижовић преминуо.

У том тренутку резултат је био 2:0 за гостујућу екипу Радничког.

Жижовић је у Крагујевац дошао 23. октобра, а јавности је постао познат у време успешне серије са бањалучким Борцем.

 

Извор:
Танјуг
Пише:
Дневник
Спорт Фудбал
