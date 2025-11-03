ПОЧЕЛО ФУНКЦИОНАЛНО ИСПИТИВАЊЕ НОВЕ ТОПЛАНЕ „МАЈЕВИЦА” Могућ поремећај у грејању на Детелинари и Авијатичарском насељу
Због функционалних испитивања нове Tоплане „Мајевица“ од понедељка у 10 сати, доћи ће до поремећаја у испоруци топлотне енергије за грејање и прекида у испоруци топлотне енергије за припрему топле потрошне воде за објекте на конзумним подручјима Детелинаре и Авијатичарског насеља, саопштено је из Јавног комуналног предузећа „Новосадска топлана".
Како се наводи, нормализација у испоруци топлотне енергије за грејање и припрему топле потрошне воде очекује се у уторак, 4. новембра 2025. године, у раним јутарњим сатима.