ПОЧЕЛО ФУНКЦИОНАЛНО ИСПИТИВАЊЕ НОВЕ ТОПЛАНЕ „МАЈЕВИЦА” Могућ поремећај у грејању на Детелинари и Авијатичарском насељу

03.11.2025.
Због функционалних испитивања нове Tоплане „Мајевица“ од понедељка у 10 сати, доћи ће до поремећаја у испоруци топлотне енергије за грејање и прекида у испоруци топлотне енергије за припрему топле потрошне воде за објекте на конзумним подручјима Детелинаре и Авијатичарског насеља, саопштено је из Јавног комуналног предузећа „Новосадска топлана".

Како се наводи, нормализација у испоруци топлотне енергије за грејање и припрему топле потрошне воде очекује се у уторак, 4. новембра 2025. године, у раним јутарњим сатима.

Нови Сад
