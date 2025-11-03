ИГРАЧЕ НИЈЕ БРИГА – ОБРАДОВИЋ РАЗОЧАРАН: Нису ни марили за резултат, то је велика срамота
Кошаркаши Партизана поражени су у гостима од Дубаија резултатом 82:70 у петом колу групе А АБА лиге.
– Честитам Дубаију, заслужено су победили. Утакмица је до једне тачке била интересантна, у тренутку кад смо преузели предност од шест поена, тад смо престали да играмо. Доста играча није ни марило о резултату, зато сам веома разочаран. После утакмице против Барселоне честитао сам им због понашања, жеље и што су покушали све да ураде за победу. Вечерас није било тако, то сам им рекао у свлачионици. Не знам шта је разлог за ово, али ово је веома, веома лоше било и морамо да променимо нешто – рекао је тренер Партизана Жељко Обрадовић на конференцији за медије.
Он је навео да његову екипу подржава много навијача и на гостовањима.
– Можда је то исто нешто о чему моји играчи треба да брину. Имају подршку свуда и због тога барем треба да покажу жељу. Много људи долази да им пружи подршку где год да играмо, а њих није брига. То је срамота, велика срамота. Играчи најпре морају да воле кошарку, мораш да урадиш све што можеш на мечу. Није лако, имам два плејмејкера, Шејк Милтон долази после повреде, Ник Калатес је имао један тренинг. Али, барем су обојица нешто показала за разлику од осталих који не играју паметно – изјавио је Обрадовић.
Партизан је слободан у следећем колу АБА лиге, а у петак ће гостовати Олимпијакосу у деветом колу Евролиге.