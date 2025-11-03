overcast clouds
ОГЛАСИЛА СЕ СУПЕРЛИГА ПОСЛЕ СМРТИ ЖИЖОВИЋА - И Раднички се опростио од тренера: Изгубили смо доброг човека, пријатеља...

03.11.2025. 20:49 20:51
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник
спорт
Фото: ФК Раднички 1923

Након изненадне смрти Младена Жижовића (44), тренера крагујевачког Радничког огласила се Суперлига Србије.

– Са великом тугом обавештавамо вас да нас је напустио Младен Жижовић (44), тренер Радничког 1923, коме је позлило током утакмице у Лучанима између Младости и Радничког у 22. минуту. Изјављујемо саучешће породици и пријатељима Младена Жижовића. Почивај у миру Младене – стоји у саопштењу Суперлиге. 

Жижовићу је позлило вечерас током утакмице 14. кола Суперлиге у Лучанима против Младости, након чега је преминуо.

Жижовић се у 22. минуту меча изгубио свест након чега је пребачен у возило Хитне помоћи. Тренер Радничког из Крагујевца само се срушио поред терена.

Утакмица је прекинута у 41. минуту, када је саопштено да је Жижовић преминуо.

Жижовић је у Крагујевац дошао 23. октобра, а јавности је постао познат у време успешне серије са бањалучким Борцем.

Поводом овог жалосног догађаја огласио се и ФК Раднички 1923. 

– Са најдубљом тугом обавештавамо јавност, навијаче и спортске пријатеље да је наш шеф стручног штаба, Младен Жижовић, преминуо током вечерашње утакмице између Младости и Радничког 1923 у Лучанима. Наш клуб изгубио је не само великог стручњака, већ пре свега доброг човека, пријатеља и спортског радника који је својим знањем, енергијом и племенитошћу оставио дубок траг у срцима свих који су га познавали. Фудбалски клуб Раднички 1923 упућује најискреније изразе саучешћа његовој породици, пријатељима и свима који су делили љубав према фудбалу са њим.

Почивај у миру, Младене.

фк раднички крагујевац суперлига фудбал
Извор:
Дневник
Пише:
Дневник
Спорт Фудбал
