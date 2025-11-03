ОГЛАСИЛА СЕ СУПЕРЛИГА ПОСЛЕ СМРТИ ЖИЖОВИЋА - И Раднички се опростио од тренера: Изгубили смо доброг човека, пријатеља...
Након изненадне смрти Младена Жижовића (44), тренера крагујевачког Радничког огласила се Суперлига Србије.
– Са великом тугом обавештавамо вас да нас је напустио Младен Жижовић (44), тренер Радничког 1923, коме је позлило током утакмице у Лучанима између Младости и Радничког у 22. минуту. Изјављујемо саучешће породици и пријатељима Младена Жижовића. Почивај у миру Младене – стоји у саопштењу Суперлиге.
— Mozzart Bet Super liga Srbije (@SuperLigaSrbija) November 3, 2025
Жижовићу је позлило вечерас током утакмице 14. кола Суперлиге у Лучанима против Младости, након чега је преминуо.
Жижовић се у 22. минуту меча изгубио свест након чега је пребачен у возило Хитне помоћи. Тренер Радничког из Крагујевца само се срушио поред терена.
Утакмица је прекинута у 41. минуту, када је саопштено да је Жижовић преминуо.
Жижовић је у Крагујевац дошао 23. октобра, а јавности је постао познат у време успешне серије са бањалучким Борцем.
Поводом овог жалосног догађаја огласио се и ФК Раднички 1923.
– Са најдубљом тугом обавештавамо јавност, навијаче и спортске пријатеље да је наш шеф стручног штаба, Младен Жижовић, преминуо током вечерашње утакмице између Младости и Радничког 1923 у Лучанима. Наш клуб изгубио је не само великог стручњака, већ пре свега доброг човека, пријатеља и спортског радника који је својим знањем, енергијом и племенитошћу оставио дубок траг у срцима свих који су га познавали. Фудбалски клуб Раднички 1923 упућује најискреније изразе саучешћа његовој породици, пријатељима и свима који су делили љубав према фудбалу са њим.
Почивај у миру, Младене.