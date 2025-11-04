ОБЈЕКАТ КОЈИ ЈЕ НАСТАО ЗА ПОТРЕБЕ ВОЈСКЕ, ДАНАС У СЛУЖБИ МЛАДИХ ПАНЧЕВАЦА Дом омладине место уметности и културе
Није реткост да се првобитна намена неког објекта у потпуности временом промени, па је тако и војна болница, изграђена у Панчеву 1875. године, век касније постала Дом омладине.
Од самог настанка зграде, која је зидана за потребе Војне границе и служила јој све до њеног укидања (1881), првих сто година имала је исту сврху, па је тако у њој до краја Првог светског рата била смештена аустријска војна болница. У тој згради је потом формирана пољска војна болница српске војске.
Међутим, најзначајнији период за историју зграде везује се за време када се у њој налазио Руски санаторијум Црвеног крста Витешког краља Александра Првог Ујединитеља. Та установа почела је са радом 10. марта 1920. године и радила је све до ослобођења Панчева у Другом светском рату, односно до 6. октобра 1944. године.
– У то време, уз помоћ представника руске Владе у Југославији и Америчког Црвеног крста, болница је опремљена најсавременијом опремом и постала је врхунска болница захваљујући стручном кадру који је у њој радио а био је састављен од руских лекара и болничарки који су избегли у Панчево за време Октобарске револуције – наводи се на сајту Завода за заштиту споменика културе у Панчеву.
– Болницом је руководио др Левитски, професор хирургије на Медицинском факултету у Москви. У оквиру Руске болнице налазили су се библиотека и и капела у којој је служило руско свештенство. Непосредно пре завршетка Другог светског рата већина руских лекара и осталог особља напустила је болницу плашећи се репресије од стране совјетске армије. По ослобођењу Панчева болница је претворена у Болницу лаких рањеника која је укинута крајем јануара 1946. године.
У архитектонском смислу, зграда Дома омладине, која се налази на углу улица Светог Саве и Змај Јовине, представља слободностојећи једноспратни објекат развијене основе у облику слова „Е”. Зграда је зидана опеком са сводном конструкцијом у подруму, док је у приземљу и на спрату са дрвеном међуспратном таваницом.
– Широка главна фасада је урађена у мирном ритму прозорских отвора са троделном атиком изнад кровног венца. Бочне фасаде су такође веома једноставне, са равилно распоређеним прозорима, једноставним фасадним венцем и соклом. На деловима дворишне фасаде, лево и десно од средишњег, налази се по осам прозора. Приземље и срат имају по један дугачак ходник отворен прозорима према дворишту. Зграда Дома омладине у Панчеву нема стилских обележја. Изграђена је као типски војни објекат друге половине деветнаестог века, са једноставном и строгом фасадом.
Старе фотографије приказују и ограду око објекта, са стубцима као и са решетком и капијом од кованог гвожђа – наводе из поменуте установе. Некадашња војна болница данас се води као Дом омладине, а у његовом склопу налази се чувено двориште у ком се организују и разна културно-уметничка дешавања.
Текст и фото: Л. Радловачки
Пројекат „Индустријско и културно наслеђе Панчева – од фабричких хала до уметничких простора“ реализује Дневник Војводина пресс доо, а суфинансира Град Панчево. Ставови у подржаном пројекту не изражавају нужно ставове органа који је доделио средства.