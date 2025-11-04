clear sky
НЕМА ФУДБАЛА У КРАГУЈЕВЦУ: Због изненадне смрти Жижовића Суперлига одложила утакмицу

04.11.2025. 10:53 11:35
Пише:
Дневник
Извор:
Спорт клуб
спорт
Фото: ФК Раднички 1923

Фудбалски клуб Раднички 1923 и Чукарички неће одиграти планирану утакмицу 15. кола Суперлиге Србије у суботу у Крагујевцу.

Трагична, изненадна смрт тренера Крагујевчана Младена Жижовића, који је преминуо у понедељак током утакмице против Младости у Лучанима, бацила је у други план дешавања у српском фудбалу. 

Заједница Суперлиге Србије је одлучила да одложи дуел на стадиону „Чика Дача“ који је требало да се одигра у суботу у 16 часова. 

Термин одложене утакмице биће накнадно саопштен. 

 

Спорт клуб

Спорт Фудбал
