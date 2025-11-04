НЕМА ФУДБАЛА У КРАГУЈЕВЦУ: Због изненадне смрти Жижовића Суперлига одложила утакмицу
04.11.2025. 10:53 11:35
Фудбалски клуб Раднички 1923 и Чукарички неће одиграти планирану утакмицу 15. кола Суперлиге Србије у суботу у Крагујевцу.
Трагична, изненадна смрт тренера Крагујевчана Младена Жижовића, који је преминуо у понедељак током утакмице против Младости у Лучанима, бацила је у други план дешавања у српском фудбалу.
Заједница Суперлиге Србије је одлучила да одложи дуел на стадиону „Чика Дача“ који је требало да се одигра у суботу у 16 часова.
Термин одложене утакмице биће накнадно саопштен.