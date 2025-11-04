Спорт као алат за инклузију МАЛИШАНИ ИЗ ВЕЛИКОГ РИТА ДОКАЗАЛИ: БАРИЈЕРЕ СЕ РУШЕ КАД СЕ ИГРА ЗАЈЕДНО
Удружење полицајаца и грађана „Безбедна заједница” успешно је реализовало пројекат „Спортом рушимо баријере”, који је током септембра и октобра 2025. године спроведен уз подршку Града Новог Сада, Градске управе за социјалну и дечју заштиту.
Спортске радионице су се одржавале суботом на терену ФК „Црвена звезда” код Најлон пијаце, а окупиле су више од 50 малишана из ромског насеља Велики рит. На почетку сваке радионице, деца и млади су трчaли и пролазили полигон како би се загрејали, а касније су се правиле мешовите екипе, састављене од дечака и девојчица, које су уживале у фудбалу.
Циљ пројекта био је да се деци омогући активно бављење спортом, развој тимског духа и подстицање здравих животних навика.
На почетку пројекта, представници Удружења обишли су породице деце и разговарали са родитељима о значају спорта и рекреације за психофизички развој деце и младих.
Кроз игру, дружење и спорт, млади из Великог рита послали су снажну поруку да се баријере могу рушити заједништвом, разумевањем и једнаким могућностима за све.