few clouds
11°C
04.11.2025.
Нови Сад
eur
117.2312
usd
101.6221
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

Спорт као алат за инклузију МАЛИШАНИ ИЗ ВЕЛИКОГ РИТА ДОКАЗАЛИ: БАРИЈЕРЕ СЕ РУШЕ КАД СЕ ИГРА ЗАЈЕДНО

04.11.2025. 09:57 10:04
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник
Коментари (0)
деца
Фото: Удружење „Безбедна заједница”

Удружење полицајаца и грађана „Безбедна заједница” успешно је реализовало пројекат „Спортом рушимо баријере”, који је током септембра и октобра 2025. године спроведен уз подршку Града Новог Сада, Градске управе за социјалну и дечју заштиту.

Спортске радионице су се одржавале суботом на терену ФК „Црвена звезда” код Најлон пијаце, а окупиле су више од 50 малишана из ромског насеља Велики рит. На почетку сваке радионице, деца и млади су трчaли и пролазили полигон како би се загрејали, а касније су се правиле мешовите екипе, састављене од дечака и девојчица, које су уживале у фудбалу.

Циљ пројекта био је да се деци омогући активно бављење спортом, развој тимског духа и подстицање здравих животних навика.

На почетку пројекта, представници Удружења обишли су породице деце и разговарали са родитељима о значају спорта и рекреације за психофизички развој деце и младих.

Кроз игру, дружење и спорт, млади из Великог рита послали су снажну поруку да се баријере могу рушити заједништвом, разумевањем и једнаким могућностима за све.

велики рит спорт за децу баријере инклузијa рома
Извор:
Дневник
Пише:
Дневник
Нови Сад
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај
ОДРЖАН АМАТЕРСКИ ТУРНИР У БИЛИЈАРУ И ПИКАДУ УПГ „БЕЗБЕДНА ЗАЈЕДНИЦА” Спортско вече са припадницима полиције
билијар

ОДРЖАН АМАТЕРСКИ ТУРНИР У БИЛИЈАРУ И ПИКАДУ УПГ „БЕЗБЕДНА ЗАЈЕДНИЦА” Спортско вече са припадницима полиције

23.08.2025. 10:13 10:15
Волим
0
Коментар
0
Сачувај
ПАКЕТИЋИ ЗА ДЕЦУ СТИГЛИ У БАНГЛАДЕШ Донео их лично Деда Мраз УДРУЖЕЊЕ „БЕЗБЕДНА ЗАЈЕДНИЦА“ ЗА НАЈМЛАЂЕ 
полиција

ПАКЕТИЋИ ЗА ДЕЦУ СТИГЛИ У БАНГЛАДЕШ Донео их лично Деда Мраз УДРУЖЕЊЕ „БЕЗБЕДНА ЗАЈЕДНИЦА“ ЗА НАЈМЛАЂЕ 

30.12.2024. 07:32 08:01
Волим
0
Коментар
0
Сачувај
„БЕЗБЕДНА ЗАЈЕДНИЦА” ПОДСТИЧЕ ИНКЛУЗИЈУ Млади у утакмици пријатељства
млади

„БЕЗБЕДНА ЗАЈЕДНИЦА” ПОДСТИЧЕ ИНКЛУЗИЈУ Млади у утакмици пријатељства

14.10.2024. 07:45 07:49
Волим
0
Коментар
0
Сачувај