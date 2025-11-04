НИКОЛА КАЛИНИЋ ПРЕД ДУЕЛ ЕВРОЛИГЕ: "Очекујем сјајну атмосферу и победу против Панатинаикоса"
Кошаркаш Црвене звезде Никола Калинић изјавио је да очекује сјајну атмосферу на мечу против Панатинаикоса и додао ће његов тим ићи на победу у наредној утакмици у Евролиги.
Кошаркаши Црвене звезде дочекаће сутра од 20 часова у Београдској арени екипу Панатинаикоса у деветом колу Евролиге.
"Црвено-бели" су забележили шест узастопних победа у Евролиги. Звезда ће у среду, у случају победе, имати прилику да изједначи клупски рекорд по броју узастопних тријумфа у Евролиги.
"Лепа шанса да се изједначи тај рекорд, али ја рецимо нисам ни знао за то. Мислим да је то посао за новинаре и статистичаре, а ми само желимо да наставимо да играмо добру кошарку у Евролиги. Изгубили смо пре два дана у Суботици и желимо да поправимо утисак. Мислим да ће да буде сјајна атмосфера, сјајна утакмица и желимо победу и идемо на њу", рекао је Калинић на конференцији за медије.
Кошаркаши Звезде су пре два дана у гостима поражени од Спартака (80:85) у регионалној АБА лиги.
"Утакмица као и свака друга, али смо је нажалост изгубили. Лоших последњих пет минута, мислим да смо до тада играли добру утакмицу, али нису сви порази увек лоши, мало да нас ошамаре... Али опет, мислим да то није реална слика, било је доста изостанака и желимо да сутра одиграмо добру, чврсту утакмицу и наравно победимо", додао је кошаркаш Звезде.
Калинић је подсетио да Панатинаикос има проблема са високим играчима.
"Покушаћемо ту да направимо предност - да контролишемо скок, као и у првих пар утакмица и да из тога направимо неке лаке поене. Мислим да то диже и публику и енергију и да је то можда неки рецепт. Наравно, Панатинаикос је страшно талентована екипа. Морамо да исконтролишемо њихову бековску линију и да их нападнемо под обручем", истакао је Калинић.
Кошаркаш Црвене звезде Чима Монеке рекао је да се осећа добро и да је мотивисан.
"Осећам се да морам још више да урадим за екипу, битно је да побеђујемо. Они имају неколико повређених кошаркаша, кад год видите да тимови губе најбоље играче, можете од њих да очекујете јачи перформанс. Сваки тим гледа тако, сви се суочавају са повредама, није ми их жао, нико ни на нас није гледао са жаљењем", рекао је Монеке.
Црвена звезда је друга на табели Евролиге са шест победа и два пораза, док је Панатинаикос на седмој позицији са скором 5/3.