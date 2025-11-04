clear sky
Нови Сад
СЕЛЕКТОР КАДЕТА ИГОР МАТИЋ САОПШТИО СПИСАК фудбалера за квалификације за Европско првенство

04.11.2025. 15:08
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник/ФСС
kadeti
Фото: ФСС

Селектор кадетске фудбалске репрезентације Србије (У-17) Игор Матић саопштио је списак играча за први круг квалификација за пласман на Европско првенство, објавио је данас ФСС.

Србија ће бити домаћин Седме групе квалификација за ЕП, а утакмице ће бити одигране у Панчеву и на стадиону Вождовца у Београду. Србија ће групи играти против Турске, Малте и Босне и Херцеговине. 

На списку се налазе:

Голмани: Саво Радановић (Црвена звезда), Вељко Поповић (Партизан), Матеј Прибишић (ИМТ).

Одбрана: Андреј Незири (Војводина), Вукашин Давидов (Војводина), Матеј Стрика (Црвена звезда), Габријел Рошковић (Цирих), Војин Маринковић (Партизан), Страхиња Бауцал (Црвена звезда), Михајло Поповић (Црвена звезда), Матеја Лацмановић (Црвена звезда).

Средњи ред: Лука Андријашевић (Војводина), Драган Анокић (Црвена звезда), Михаило Печеничић (Партизан), Огњен Матановић (Графичар), Вељко Пејовић (Војводина), Данило Фекете (Чукарички), Вилиам Милвуд (Партизан), Давид Ђокић (Младост Лучани), Балша Тадић (Партизан), Небојша Грујић (Чукарички);

Напад: Урош Кикић (Црвена звезда), Алекса Матић (ИМТ).

Србија ће 11. новембра играти против Малте, а три дана касније састаће се са селекцијом БиХ. Србија ће у трећем, последњем колу 17. новембра играти против Турске.

ЕП ће бити одржано од 25. маја до 7. јуна наредне године у Естонији.

кадети кадети србије кадети фудбалери европско првенство квалификације квалификације ЕП квалификације за еп
Спорт Фудбал
