clear sky
18°C
23.08.2025.
Нови Сад
eur
117.1695
usd
101.139
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

ОДРЖАН АМАТЕРСКИ ТУРНИР У БИЛИЈАРУ И ПИКАДУ УПГ „БЕЗБЕДНА ЗАЈЕДНИЦА” Спортско вече са припадницима полиције

23.08.2025. 10:13 10:15
Пише:
Леа Радловачки
Извор:
Дневник
Коментари (0)
билијар
Фото: Безбедна заједница

С циљем јачања поверења и сарадње између полицајаца и грађана кроз дружење у опуштеној атмосфери, промовисање здравих стилова живота и неговање спортског духа, одржан је аматерски турнир у билијару и пикаду.

Иницијатор и организатор ове акције је Удружење полицајаца и грађана „Безбедна заједница”, којој се придружило више од 40 грађана, углавном младих, који су у спортском и пријатељском духу у просторијама „Динамик бара” провели вече заједно с припадницима полиције.

Победник турнира у билијару био је Бојан Лајбеншпергер из Инђије, а у пикаду Драгана Ћирић из Новог Сада. Њима су уручене симболичне награде.

– Удружење „Безбедна заједница” наставиће и у наредном периоду организовање сличних догађаја, како би се додатно унапређивали поверење, солидарност и заједништво у локалној заједници – кажу организатори.

пикадо
Извор:
Дневник
Пише:
Леа Радловачки
Нови Сад
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај