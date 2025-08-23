ОДРЖАН АМАТЕРСКИ ТУРНИР У БИЛИЈАРУ И ПИКАДУ УПГ „БЕЗБЕДНА ЗАЈЕДНИЦА” Спортско вече са припадницима полиције
С циљем јачања поверења и сарадње између полицајаца и грађана кроз дружење у опуштеној атмосфери, промовисање здравих стилова живота и неговање спортског духа, одржан је аматерски турнир у билијару и пикаду.
Иницијатор и организатор ове акције је Удружење полицајаца и грађана „Безбедна заједница”, којој се придружило више од 40 грађана, углавном младих, који су у спортском и пријатељском духу у просторијама „Динамик бара” провели вече заједно с припадницима полиције.
Победник турнира у билијару био је Бојан Лајбеншпергер из Инђије, а у пикаду Драгана Ћирић из Новог Сада. Њима су уручене симболичне награде.
– Удружење „Безбедна заједница” наставиће и у наредном периоду организовање сличних догађаја, како би се додатно унапређивали поверење, солидарност и заједништво у локалној заједници – кажу организатори.