НОЛЕ ВИШЕ НИЈЕ ВЕГАН Српски тенисер и даље избегава месо, али је у исхрану увео ОВУ НАМИРНИЦУ ЖИВОТИЊСКОГ ПОРЕКЛА Нутрициониста објаснио зашто је био ОПАСАН његов пређашњи режим
Иако га многи и даље сврставају међу најпознатије личности које не конзумирају производе животињског порекла, Новак Ђоковић данас, ипак, није веган.
Славни тенисер, који је раније био познат по строго биљној исхрани, променио је свој режим, што је потврдио др Александар Матић у разговору са Иваном Косогором у подкасту.
Како се данас храни Новак Ђоковић - сазнали смо управо од др Матића, који је признао да је у контакту са тимом нашег тенисера. Управо му је наш тенисер био повод да говори о разноврсности исхране и опасностима потпуног искључивања одређене врсте намирница. На крају је открио шта од животињског порекла лауреат белог спорта, ипак, конзумира.
Исхрана је данас много више од пуког избора, постала је готово идентитетска ознака. Вегани, карнивори, флекситаријанци, сви као да бране боје свог табора, започео је разговор.
Овом реченицом др Матић је отворио и питање које се, како каже, тиче много ширег друштвеног феномена - претварања начина исхране у идеологију. Међутим, он наглашава да не постоји универзални модел који одговара свима, јер су потребе сваког организма различите.
Између чипса и Ђоковића
Говорећи о крајностима, доктор истиче да је свет исхране далеко од црно-беле слике.
„Мене увек фасцинира како људи не размишљају критички о свему и како све гледају црно или бело. Увек питају шта је боље, месо или биљке, а ти не можеш да даш дефинитиван одговор. Мораш да гледаш нијансе - шта је боље за шта, за кога, у ком тренутку, које су ти жеље и циљеви, шта желиш да постигнеш, на које месо мислиш, на које биљке итд. Цео спектар здравља није црн или бео, него је спектар".
На једном крају тог спектра, објаснио је он, налази се особа која се храни нездраво и не креће се, док је на другом крају Новак Ђоковић, који своје тело доводи до крајњих граница.
Ни једна ни друга крајност није добра за здравље, чак ни Новак Ђоковић, додао је др Матић.
Тело није машина
Новак Ђоковић тера на црвено, малтретира своје тело јако. Ми треба да се нађемо на том спектру, ближе Ђоковићу, наравно, али када смо ту негде, за оно што је нама потребно, ми можемо да нађемо оно што нам је добро и ментално. Крајности често нису добре за психу, а и психа представља део здравља, истакао је.
Доктор је подсетио и да ментална стабилност и здрав однос према храни имају једнаку важност као и сам избор намирница. Претерана брига о "савршено исправној исхрани" може, парадоксално, постати извор стреса и тиме нарушити оно што желимо да постигнемо.
Мит о чаробном решењу
Према речима др Матића, ни једна дијета сама по себи није лек. Карнивор режим може у почетку помоћи код гојазности или као елиминациона дијета, док веганска исхрана понекад олакшава симптоме аутоимуних обољења попут реуматоидног артритиса. Ипак, већина таквих тврдњи заснива се на личним искуствима, а не на чврстим научним доказима.
„Храна, иако је пресудна за наше здравље и енергију, није лек. Тело јесте снажно, али не постоји исхрана која може излечити аутоимуне болести. Да је то тако, сви бисмо знали тачно шта да једемо - али, нажалост, није."
Зашто су биљке незаменљиве?
Др Матић посебно истиче значај биљних влакана, која су основна разлика између веганске и карнивор дијете.
"Влакна су присутна у воћу, поврћу и житарицама. Она су храна за добре бактерије у цревима, без којих не можемо да живимо."
Додаје да те бактерије не само да јачају имунитет, већ и смањују системске упале, доприносе бољој функцији мозга и умањују ризик од кардиоваскуларних болести, депресије и деменције.
Ђоковићева исхрана
Када се све сабере, долази се до питања које највише занима јавност - шта заправо једе Новак Ђоковић?
Онда можеш да размишљаш који ће бити однос масти и угљених хидрата, шта ти највише одговара, па шта ти највише одговара пре и после тренинга, пред спавање, па шта можеш да унесеш од антиоксиданаса и на крају дођеш до Новака Ђоковића. Он није веган, у причи сам са његовим тимом. Једно време је био. Новак не једе месо, али једе рибу, открио је др Матић на крају, пише Жена Блиц.