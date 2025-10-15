overcast clouds
У СОМБОРУ ЛОМИЛИ ПИЈАЧНЕ ТЕЗГЕ И КРАЛИ РОБУ Начињена велика штета, осумњичени 18-годишњак и 19-годишњак

15.10.2025. 15:50
Фото: Dnevnik.rs

СОМБОР: Полиција у Сомбору поднела је кривичне пријаве надлежном тужилаштву против Л. Ј. (18) и А. Л. (19), због постојања основа сумње да су извршили кривична дела тешка крађа и уништење и оштећење туђе ствари.

Они се сумњиче да су, током пет ноћи претходне недеље, на пијаци у Сомбору, поломили више тезги и из њих украли различиту робу.

На овај начин су, како се сумња, ЈКП „Простор“ Сомбор у чијем су власништву тезге и закупцима тезги причинили материјалну штету која се процењује на око 280.000 динара.

