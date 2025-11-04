ЦРВЕНА ЗВЕЗДА РАСПРОДАЛА "ЗАПАД" И "ИСТОК": Велика подршка навијача пред дуел са Лилом
Фудбалери Црвене звезде имаће велику подршку против Лила у четвртом колу групне фазе Лиге Европе, пошто су већ распродате све улазнице за западну и источну трибину.
Према информацијама Тањуга, продат је и велики део карата за "север", као и део улазница за јужну трибину.
Звезда дочекује Лил у четвртак од 18.45 сати и жели прву победу у групној фази.
Фудбалери Црвене звезде после три одиграна кола имају само један бод, па је тако ова утакмица против Лила од пресудног значаја за даљи ток такмичења и борби за пласман међу 24 најбоље екипе у Лиги Европе.
Црвено-бели су до сада одиграли један дуел на домаћем терену, где су ремизирали са екипом Селтика 1:1.
Звезда се налази у кризи резултата, јер нису уписали победи на четири последња дуела, ако гледамо сва такмичења.