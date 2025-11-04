clear sky
ЦРВЕНА ЗВЕЗДА РАСПРОДАЛА "ЗАПАД" И "ИСТОК": Велика подршка навијача пред дуел са Лилом

04.11.2025. 15:57 15:59
Пише:
Дневник
Извор:
Танјуг/Б92
zvezda
Фото: ФК Црвена звезда

Фудбалери Црвене звезде имаће велику подршку против Лила у четвртом колу групне фазе Лиге Европе, пошто су већ распродате све улазнице за западну и источну трибину.

Према информацијама Тањуга, продат је и велики део карата за "север", као и део улазница за јужну трибину.

Звезда дочекује Лил у четвртак од 18.45 сати и жели прву победу у групној фази.

Фудбалери Црвене звезде после три одиграна кола имају само један бод, па је тако ова утакмица против Лила од пресудног значаја за даљи ток такмичења и борби за пласман међу 24 најбоље екипе у Лиги Европе.

Црвено-бели су до сада одиграли један дуел на домаћем терену, где су ремизирали са екипом Селтика 1:1. 

Звезда се налази у кризи резултата, јер нису уписали победи на четири последња дуела, ако гледамо сва такмичења.

