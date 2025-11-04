clear sky
ОДЛОЖЕН МЕЧ 15. КОЛА СУПЕРЛИГЕ СРБИЈЕ између Радничког из Крагујевца и Чукаричког

04.11.2025. 15:51 15:53
Пише:
Дневник
Извор:
Танјуг
Фото: Dnevnik.rs

Утакмица 15. кола Суперлиге Србије између фудбалера Радничког и Чукаричког одложена је због смрти тренера клуба из Крагујевца Младена Жижовића, саопштено је на сајту такмичења.

Утакмица између Радничког и Чукаричког требало је да буде одиграна 8. новембра у Крагујевцу.

"Одлуком Директора такмичења, а складу са чланом 14. Пропозиција за такмичење у Суперлиги Србије, одлаже се утакмица 15. кола између Радничког и Чукаричког због изненадне смрти шефа стручног штаба Радничког Младена Жижовића. Утакмица ће бити заказана у првом слободном термину, о чему ће јавност бити благовремено обавештена", саопштено је на сајту Суперлиге Србије.

Жижовић је преминуо у понедељак током утакмице 14. кола СЛС против Младости у Лучанима. Утакмица у Лучанима је прекинута у 41. минуту при резултату 2:0 за Раднички.

суперлига србије фудбал Суперлига Србије суперлига србије у фудбалу одложена утакмица фк раднички фк раднички крагујевац
Извор:
Танјуг
Пише:
Дневник
Спорт Фудбал
