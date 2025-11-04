ОДЛОЖЕН МЕЧ 15. КОЛА СУПЕРЛИГЕ СРБИЈЕ између Радничког из Крагујевца и Чукаричког
Утакмица 15. кола Суперлиге Србије између фудбалера Радничког и Чукаричког одложена је због смрти тренера клуба из Крагујевца Младена Жижовића, саопштено је на сајту такмичења.
Утакмица између Радничког и Чукаричког требало је да буде одиграна 8. новембра у Крагујевцу.
"Одлуком Директора такмичења, а складу са чланом 14. Пропозиција за такмичење у Суперлиги Србије, одлаже се утакмица 15. кола између Радничког и Чукаричког због изненадне смрти шефа стручног штаба Радничког Младена Жижовића. Утакмица ће бити заказана у првом слободном термину, о чему ће јавност бити благовремено обавештена", саопштено је на сајту Суперлиге Србије.
Жижовић је преминуо у понедељак током утакмице 14. кола СЛС против Младости у Лучанима. Утакмица у Лучанима је прекинута у 41. минуту при резултату 2:0 за Раднички.