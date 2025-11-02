overcast clouds
ДУШАН АЛИМПИЈЕВИЋ ОДАБРАО НОВИ СТРУЧНИ ШТАБ: Стојаковић остаје, долазе Немања и Владимир Јовановић, те Томовић и Богићевић

02.11.2025. 12:01
Пише:
Дневник
Извор:
Моцарт спорт/Б92
alimpijevic
Фото: youtube prinstcrin/ Udruzenje kosarkaskih trenera Srbije

Душан Алимпијевић, нови селектор репрезентације Србије, одредио је све чланове стручног штаба.

Алимпијевић је недавно потписао уговор са КСС-ом и преузео селекторску палицу од Светислава Пешића, а одмах је кренуо у састављање стручног штаба.

Приликом промоције открио је да Огњен Стојаковић остаје део истог, а да му се ту прикључује Немања Јовановић, који тренутно ради на престижном универзитету УЦЛА.

У међувремену нови шеф струке комплетирао је стручни штаб, пише "Моцартспорт". Алимпијевићеви најближи сарадници биће још Владимир Јовановић, Томислав Томовић и Миленко Богићевић.

Јовановић је већ неко време у репрезентативном систему Србије – био је помоћник Игору Кокошкову, а и селектор млађих селекција. Једно време радио је и као шеф стручног штаба Црвене звезде, а после тога и Игокее и Зелене Горе.

Томовић је тренутно помоћник у Црвеној звезди, а највише пажње привукао је победом против Фенербахчеа у гостима после отказа Јанису Сферопулосу пре месец дана. Био је раније помоћник у репрезентацији до 19 година код Александра Бућана, затим је био и блиски сарадник Драгољуба Аврамовића у У17 селекцији.

Богићевић ће са 49 година бити најстарији члан штаба. рпска кошаркашка јавност га познаје као дугогодишњег сарадника Саше Обрадовића, која је почела у Доњецку 2010. године, а наставила се у берлинској Алби, Локомотиви Краснодар, Монаку и затим Црвеној звезди. Од 2023. поново ради самостално, као тренер Автодора.

Главном кондиционом тренеру Марку Секулићу, иначе члану стручног штаба Бешикташа код Душана Алимпијевића, помоћници ће бити Марко Станојевић из Уникса и Стефан Радојичић из минхенског Бајерна, који је у репрезентацији био и код Светислава Пешића, пише "Моцартспорт".

Први меч Србија игра 27. новембра против Швајцарске у Београду, док је за три дана касније заказано гостовање Босни и Херцеговини.

