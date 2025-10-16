clear sky
ПЕШИЋ ПРВИ ПУТ О АЛИМПИЈЕВИЋУ Ево шта је бивши селектор поручио наследнику

16.10.2025. 10:50
Пешић, Алимпијевић
Фото: Screenshot YT RTS Sport/ TANJUG/ RADE PRELIĆ

Бивши селектор кошаркашке репрезентације Србије, Светислав Пешић, поручио је да има пуно поверење у свог наследника Душана Алимпијевића, који је недавно преузео кормило "орлова".

У интервјуу за Недељник, легендарни стручњак није пропустио да истакне како би волео да нови селектор у потпуности буде посвећен репрезентацији и да му то буде једини фокус.

Алимпијевић је са Kошаркашким савезом Србије потписао четворогодишњи уговор, до 2028. године, али паралелно остаје и на клупи турског Бешикташа.

“Имам добру комуникацију са председником Човићем и ми смо разговарали о томе ко би могао наставити ово што смо започели. Ја сам увек говорио: ‘Мораш прво да донесеш одлуку шта желиш. Да ли желиш да то буде професионалац или да буде парт-тиме тренер?’ Увек сам за то да селектор репрезентације Србије треба да има професионални статус”, казао је Пешић у интервјуу за Недељник и потом додао:

“Председник је одлучио да наш нови селектор буде Душан Алимпијевић. Ја одлично познајем Душана, њему верујем и он ће од мене имати апсолутну подршку и помоћ, наравно, онолико колико њему то буде било потребно. Kвалификовати се за Светско првенство биће велики изазов за нашу репрезентацију, а свакако и за Душана”.

Извор: Курир

светислав пешић душан алимпијевић кошаркашки савез србије кошаркашка репрезентација србије
Спорт Кошарка
