УЗДРМАО СРБИЈУ! БОГДАНОВИЋ ПОНОВО БЕЗ МИЛОСТИ "Није тренутак да то кажем али, за репрезентацију морају да играју ОВИ фудбалери"
Бивши фудбалер Раде Богдановић каже да би окосницу репрезентације Србије требало да чине: Ђорђе Петровић, Душан Влаховић, Василије Костов, Александар Станковић, Никола Миленковић, Трахиња Павловић и Коста Недељковић
Фудбалска репрезентација Србије највероватније неће играти на Светском првенству, шансу смо прокоцкали против Албаније (1:0), Драган Стојковић је поднео оставку после бламирања, па FSS тражи новог селектора. Раде Богдановић без милости је минулих дана критиковао Пиксија, FSS, поједине фудбалере, па направио списак са играчима који би, како он сматра, требало да носе игру "орлова".
На питање да издиктира најбољих 11 Србије у овом тренутку Раде прво није био сигуран да ли то може да уради, али је ипак издвојио неколико фудбалера.
- То је тешко да кажем јер то није тренутак, а не бих да састављам новом селектору тим и да се обогати на моје консултације. Шалим се... Зависи то од форме и спреме играча. Тренутно? У реду. Ђорђе Петровић би ми био закуцан на голу, он је један од најбољих голмана у Европи. Душан Влаховић би био забетониран. На првом састанку бих му рекао: "Сине, играћеш ми сваку, од прве до 90. минуте и никад те нећу извести осим ако си уморан и повређен". То је зато што Влаховић игра левом и десно, зато што је позитивно безобразан, зато што зна да се наљути, да уђе у шансу, да лупи лопту, забије гол... На тој утакмици против Албаније је ушао у две шансе и није постигао гол, што не умањује квалитете. Има 25 година и то је будућност - рекао је у емисији "Супер Индиректно с Миланом и Попом" Раде Богдановић.
Навео је још петорицу других фудбалера на које би рачунао да су стартери сваку утакмицу:
- Мали Василије Костов би ми газио у први тим јер је млад, зна да игра, трчи... Мали Александар Станковић ми је октровење. У последњој линији увек четворица. Штопери би били Никола Миленковић и СТрахиња Павловић. Два спољна, то ми је тешко, да вратим филм. На левој страни имамо дефицит, а десно Недељковић. То је неки костур тима - нагласио је Раде Богдановић.
Подсетимо, оставка Драгана Стојковића Пиксија је прихваћена, а биће усвојена у петак на седници Извршног одбора. Видећемо ко ће га наследити, а главни кандидати су Владан Милојевић и Вељко Пауновић. У сваком случају Богдановић је новом селектору дао бесплатан савет.