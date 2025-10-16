ЈОКИЋ ПОНОВО У РЕПРЕЗЕНТАЦИЈИ? Због Стојаковића Јокић можда поново заигра за Србију
Огњен Стојаковић, један од кључних људи у Денверу, биће део стручног штаба новог селектора Србије Душана Алимпијевића, што је добар знак због играња Николе Јокића.
После елиминације Србије у осмини финала Евробаскета, навијачи страхују да Никола Јокић више неће играти за Србију. Али, то што је Огњен Стојаковић у стручном штабу новог селектора добра је вест.
Један од важних карика стручног штаба Денвера, као и у кошаркашкој репрезентацији, имаће вероватно кључну око наступа Јокића у националном тиму. Поред Огњена Стојаковића ту је Никола Јовановић који је асистент на УЦЛА колеџу. Ипак, неће се сви прикључити одмах његовом тиму.
- Огњен Стојаковић је потврдио своје присуство у јулским и августовским прозорима. Немања Јовановић је ново име, асистент на УЦЛА колеџу, градио је каријеру више у Америци, има европско искуство. То су имена која могу одмах да потврдим - рекао је нови селектор Душан Алимпијевић.
Селектор ништа не препушта случају.
- За фебруарске и оне летње, о томе ћемо накнадно када обавим разговор са тренерима који заслужују. Не смемо да дозволимо да ниједан играч прође испод радара, исто тако сву сујету треба да оставимо на страни и не смемо да дозволимо да неко тренерско име прође испод радара, него да буде укључено у институцију KСС сада када је KСС спреман да направи искорак.
Душан Алимпијевић је и званично промовисан у новог селектора кошаркашке репрезентације Србије након што је легендарном Светиславу Пешићу истекао уговор. Алимпијевића ускоро чекају први изазови, пошто ће "орлови" у новембру почети квалификације за Мундобаскет. Србија се налази у групи са репрезентацијама Турске, Босне и Херцеговине и Швајцарске. Прве мечеве у новом квалификационом циклусу Србија игра против Швајцарске (27. новембар) у Београду и Босне и Херцеговине (30. новембар) на гостујућем терену. Два најтежа изазова су против Турске, крајем фебруара и почетком марта наредне године, а затим почетком јула 2026. године гостујемо Швајцарској и дочекујемо Босну и Херцеговину.