ПЕЛЕТА НЕМА НИГДЕ У СРБИЈИ, У НОВОМ САДУ ПОСТОЈЕ ЛИСТЕ ЧЕКАЊА! На новосадском стоваришту ситуација лоша! Ово су детаљне цене- Угаљ иде и до 25.000 динара, а ево шта је најскупље

Продавци огрева наводе да су залихе исцрпљене због повећане тражње и отежаног снабдевања.

Горан Спасојевић, власник једног новосадског стоваришта, истакао је за РТВ1 да сада људи могу одмах да ложе дрвени брикет, а све што пристиже- угаљ и дрво- стиже сирово и тренутно нема добро енергетску употребу.

Фото: Скриншот РТВ1

-Новосађани су се већ снабдели, али и даље имамо листу чекања. Највећа потражња је за пелетом и огрејним дрвом. Пелета тренутно нема нигде у Србији. Надам се да ће се поправити ситуација- рекао је Спасојевић и додао да су цене веће за 10, 20 посто.

-Дрво је 10.500 динара, док се услуге сечења наплаћују додатно 500 динара, угаљ од 17.000 до 25.000 динара у зависности од врсте, а пелет је 36.000 до 38.000.

