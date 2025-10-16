clear sky
ПЕЛЕТА НЕМА НИГДЕ У СРБИЈИ, У НОВОМ САДУ ПОСТОЈЕ ЛИСТЕ ЧЕКАЊА! На новосадском стоваришту ситуација лоша! Ово су детаљне цене- Угаљ иде и до 25.000 динара, а ево шта је најскупље

16.10.2025. 10:26 10:43
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник
ogrev
Фото: unsplash.com

Грађани страхују да ће зиму дочекати без довољно огрева, што додатно повећава забринутост у срединама где нема алтернативног грејања. Ситуација у створиштима је лоша, што је неуобичајено за ово доба године.

Продавци огрева наводе да су залихе исцрпљене због повећане тражње и отежаног снабдевања.

Горан Спасојевић, власник једног новосадског стоваришта, истакао је за РТВ1 да сада људи могу одмах да ложе дрвени брикет, а све што пристиже- угаљ и дрво- стиже сирово и тренутно нема добро енергетску употребу. 

горан спасојевић
Фото: Скриншот РТВ1

-Новосађани су се већ снабдели, али и даље имамо листу чекања. Највећа потражња је за пелетом и огрејним дрвом. Пелета тренутно нема нигде у Србији. Надам се да ће се поправити ситуација- рекао је Спасојевић и додао да су цене веће за 10, 20 посто. 

-Дрво је 10.500 динара, док се услуге сечења наплаћују додатно 500 динара, угаљ од 17.000 до 25.000 динара у зависности од врсте, а пелет је 36.000 до 38.000.
 

