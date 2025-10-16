ВРТИЋ „КАЛИМЕРО” ДОБИО СТАТУС МОДЕЛ УСТАНОВЕ Место где деца уче и расту
Вртић „Калимеро” на Лиману 2, који је у саставу ПУ „Радосно детињство”, добио је статус модел установе.
То значи да је реч о вртићу који остварује изузетне резултате у образовно-васпитном раду и доприноси унапређивању система образовања. У решењу, које је министар просвете донео 4. јула ове године, наведено је да се статус додељује за остваривање и грађење квалитета у области партиципације у пракси, на период од четири радне године, почев од 2025/26. ПУ „Радосно детињство” је у обавези да промовише и преноси ову праксу другим установама, као и да сваке године доставља Извештај о раду модел установе надлежној школској управи.
- Пракса која се развијала у вртићу „Калимеро” препозната је као изузетна. Као вртић који је рано препознат по квалитетном програму, „Калимеро” је постао један од пет вртића језгара промене, а од 2021. године и један од пет кластера у Србији. Као центар кластера реализовао је додатне обуке уз подршку Министарства просвете и пројекта „Учимо заједно у примени програма Године узлета”, од септембра 2022. до маја 2024. Током тог периода око 2.000 практичара имало је прилику да унапреди своју праксу. Улога „Калимера” као модел установе је да постојећу праксу у области партиципације промовише, дели кроз хоризонтално учење и даље унапређује - наведено је у саопштењу ПУ „Радосно детињство”.
У ПУ „Радосно детинство” објашњавају да је једна од главних снага вртића умеће консултовања са децом, што, како кажу, подразумева да се чује мишљење деце о сопственом учењу, уз коришћење начина изражавања блиских њиховом узрасту.