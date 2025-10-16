clear sky
ФЕСТИВАЛ АКУСТИЧНЕ МУЗИКЕ У СИВЦУ Позив ауторима да се пријаве

сивац
Фото: Дневник

Фестивал акустичарске музике у Сивцу, 41. издање ФАМУС-а, заказано је за суботу, 29. новембра, а пријаве на конкурс за учешће трајаће до 15. новембра.

Позивају се сви кантаутори акустичари да се пријаве, пошаљу своју ауторску песму, кратку биографију и контакт телефон. 

Аудио-видео снимак треба да буде снимљен задњом камером телефона, а потребно је послати га путем WeTransfer-а на е-маил [email protected]. „Певај, свирај, компонуј и надај се да ће твоја песма бити део приче која траје већ деценијама”, поручују организатори. 
 

