ФЕСТИВАЛ АКУСТИЧНЕ МУЗИКЕ У СИВЦУ Позив ауторима да се пријаве
16.10.2025. 11:00 11:05
Фестивал акустичарске музике у Сивцу, 41. издање ФАМУС-а, заказано је за суботу, 29. новембра, а пријаве на конкурс за учешће трајаће до 15. новембра.
Позивају се сви кантаутори акустичари да се пријаве, пошаљу своју ауторску песму, кратку биографију и контакт телефон.
Аудио-видео снимак треба да буде снимљен задњом камером телефона, а потребно је послати га путем WeTransfer-а на е-маил [email protected]. „Певај, свирај, компонуј и надај се да ће твоја песма бити део приче која траје већ деценијама”, поручују организатори.