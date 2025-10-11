(ФОТО, ВИДЕО) ДУШАН АЛИМПИЈЕВИЋ НОВИ СЕЛЕКТОР ОРЛОВА: „Свестан сам шта значи водити Србију, ово је највећа част у мом животу“
Нови селектор кошаркашке репрезентације Србије Душан Алимпијевић изјавио је данас на представљању да је свестан шта значи бити селектор "орлова" и додао да му је указано велико поверење.
КСС је данас у Београду званично представио Алимпијевића као новог селектора кошаркаша Србије.
Алимпијевић је 1. октобра именован за новог селектора Србије, пошто је Светиславу Пешићу истекао уговор са КСС.
Алимпијевић је потписао уговор са КСС до 2028, уз опцију да се сарадња настави за још једну годину. Финансијски детаљи нису саопштени.
Он ће на клупи Србије дебитовати 27. новембра против Швајцарске у првом колу групе Ц прве рунде квалификација за Светско првенство у Катару 2027. године. Алимпијевић је и тренер Бешикташа.
"Слава Богу на свему и на овој привилегији. Када је Филип Сунтурлић ишчитао имена бивших селектора још већа одговорност и поштовање за позицију на којој се налазим, врло свестан чињенице да у земљи где је кошарка уз Новака Ђоковића и још неколико тимских спортова врло успешних, као највећи бренд. Где се медаља сматра очекиваном, врло свестан позиције на коју седам. Захвалан сам председнику КСС Човићу и УО за поверење. Захваљујем се и свом клубу на допуштењу и разумевању да долазим до највеће части, и председнику и клубу на дозволи да приступим репрезентацији", рекао је Алимпијевић на конференцији за медије.
Он је навео да ће његов мандат бити трасиран у два правца.
"Први су новембарски ФИБА прозори и дугорочно све што нас чека, то је систем промена. Нових ствари, нових идеја и нових људи. Ништа мање важније тај краткорочни циљ, задовољство ми је да сам са Пешићем причао, имали смо разговора, то неће бити наши последњи разговори. Морам да кажем да сам срећан што не крећем од нечег што је нула. Ово је плус како због бившег селектора Пешића, већ и свих осталих. Репрезентација је вратила култ, играчи долазе задовољни, срећни, расположени у репрезентацију, чега смо били сведоци да није увек тако. Рекао сам раније да нисам видео никога ко може боље да одради посао од Пешића јер се вратила добра атмосфера у репрезентацији. Рекао сам то и њему, задовољан сам и захвалан да преузимам репрезентацију у таквом једном облик", изјавио је нови селектор Србије.