СРПСКИ ТЕНИСЕРИ ДОБИЛИ РИВАЛЕ: Ђереу и Међедовићу не баш лак задатак

11.10.2025. 14:38 14:40
Пише:
Дневник
Извор:
ТАНЈУГ
спорт
Фото: Printscreen/youtube/Tennis TV

Српски тенисер Ласло Ђере играће против Александра Шевченка из Казахстана у првом колу АТП турнира у Алматију, одлучено је жребом.

Ђере је 82. тенисер света, док се Шевченко налази на 89. месту АТП листе. Српски и казахстански тенисер се до сада нису састајали.

На турниру ће учествовати још један српски тенисер Хамад Међедовић, који ће се у првом колу састати са Американцем Брендоном Накашимом. Накашима је 32. играч на АТП листи, док је Међедовић 65. тенисер света.

Српски и амерички тенисер одиграли су један међусобни дуел у каријери и то прошле године на турниру у Београду, а славио је Међедовић 3:6, 7:5, 6:3.

АТП турнир у Алматију се игра од 13. до 19. октобра за наградни фонд од 1.055.255 долара.

Спорт Тенис
