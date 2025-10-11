СРПСКИ ТЕНИСЕРИ ДОБИЛИ РИВАЛЕ: Ђереу и Међедовићу не баш лак задатак
11.10.2025. 14:38 14:40
Српски тенисер Ласло Ђере играће против Александра Шевченка из Казахстана у првом колу АТП турнира у Алматију, одлучено је жребом.
Ђере је 82. тенисер света, док се Шевченко налази на 89. месту АТП листе. Српски и казахстански тенисер се до сада нису састајали.
На турниру ће учествовати још један српски тенисер Хамад Међедовић, који ће се у првом колу састати са Американцем Брендоном Накашимом. Накашима је 32. играч на АТП листи, док је Међедовић 65. тенисер света.
Српски и амерички тенисер одиграли су један међусобни дуел у каријери и то прошле године на турниру у Београду, а славио је Међедовић 3:6, 7:5, 6:3.
АТП турнир у Алматију се игра од 13. до 19. октобра за наградни фонд од 1.055.255 долара.