СЕЧА ФАВОРИТА: Елиминисани Медведев и Сабаленка, остали без финала
Француски тенисер Артур Риндеркнеш пласирао се у финале Мастерса у Шангају, пошто је у полуфиналу победио Руса Данила Медведева резултатом 2:6, 6:2, 6:4.
Меч је трајао два сата и 31 минута. Медведев је 18. тенисер света, док је Риндеркнеш 54. на АТП листи.
Риндеркнеш ће у недељу у финалу играти против Валентина Вашероа из Монака, који је раније данас победио српског тенисера Новака Ђоковића са 6:3, 6:4.
Мастерс у Шангају се игра за наградни фонд од 9.196.000 долара.
Америчка тенисерка Џесика Пегула пласирала се у финале ВТА турнира у Вухану, пошто је у полуфиналу победила Белорускињу Арину Сабаленку 2:6, 6:4, 7:6 (7:2).
Меч је трајао два сата и 19 минута. Сабаленка је најбоља тенисерка света, док је Пегула шеста на ВТА листи.
Ово је био 11. међусобни дуел америчке и белоруске тенисерке, а трећи тријумф Пегуле, која ће у финалу играти против сународнице Коко Гоф.
Гоф је раније данас у полуфиналу победила Италијанку Јасмин Паолини 6:4, 6:3.
Турнир у Вухану се игра за наградни фонд од 3.654.963 долара.