ВОЈВОДИНА ДОЧЕКУЈЕ НАИС у Регионалној првој лиги за ватерполисте
Ватерполисти Војводине, у оквиру Регионалне прве лиге, дочекују екипу Наиса у среду од 18 часова на базену Слана бара.
Новосађани се тренутно налазе на петом месту на табели са 7 бодова, док је Наис други са 11. Нишлије су фаворити у овом сусрету, али Војводина ни у један дуел не улази са белом заставом. Треба напоменути да су Новосађани успели да изненаде Наис у осмини финала Купа Србије и после драме у свом базену на крају славе, иако су Нишлије диктирале темпо више од три четвртине.
- Овако млада екипа као што је Војводина не може никоме да прети и не треба очекивати неке нереалне резултате. Али, неким радом и тренингом за годину, две можемо очекивати нешто од ове екипе, под условом да остане у овом саставу. Тек тада можемо да причамо о неким победама. Овако идемо од утакмице до утакмице, као што сам већ више пута рекао - казао је тренер Војводине Дарко Билић.
Војводина игра утакмицу пред својом публиком, па треба очекивати и подршку са трибина, која је прошли пут у Купу доста значила.
- У прошлој утакмици када смо се састали са Наисом, у Купу Србије, успели само да преокренемо. Они су диктирали ритам три четвртине, али смо ми искористили њихов физички пад и победили. Пробаћемо и сада да наметнемо свој стил игре и оно што вежбамо на тренинзима, па ако то буде довољно за победу, онда ћемо победи. Али прогнозе су незахвалне поготово са овако младом екипом - рекао је Билић.
Г. Маленовић
РЕГИОНАЛНА ПРВА ЛИГА
Среда
Војводина - Наис (18)
Стари град - Валис (18.45)
Недеља
Земун - Београд (19.45)
ПРЕМИЈЕР ЛИГА
Среда
Приморац - Раднички (20)
Нови Београд - Будућност (21.15)
Шабац - Јадран (18.30)
Црвена звезда - Партизан (18, Футог)