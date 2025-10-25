light rain
13°C
25.10.2025.
Нови Сад
eur
117.229
usd
101.0595
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

ВОЈВОДИНА ПОРАЖЕНА ОД ЗЕМУНА у Регионалној првој лиги за ватерполисте

25.10.2025. 19:03 19:05
Пише:
Гордана Маленовић
Извор:
Дневник
Коментари (0)
zelicFPHO0482
Фото: Милан Зелић, фото: Ф. Бакић

Ватерполисти Војводине поражени су у Београду од Земуна са 14:10 у Регионалној првој лиги.

Војводина је добро почела и водила са 2:1, а онда је једноставно стала. Земун је преузео инцијативу и серијом од 4:0 повео са 5:2,а овим резултатом решен је први део меча. У другој деоници Земун је наставио у свом ритму, Новосађани су покушавали да сустигну предност, али су домаћи на велики одмор отошли са вођством од 9:5. Тада је већ било јасно да ће гости тешко до повољног резултата. 

У наставку иста слика, Земунци су успевали да чувају предност од четири гола (10:6) у првом делу трећег периода, а онда јеВојводина серијом од 3:0 дошла до "минус један" (9:10). И уместо да изједначе Новосађани су дозволили да три секунде пре краја овог периода игре приме гол, те је Земун повео са 11:9. Нису имали снаге Новосађани за преокрет, грешили су, а Земун је то искоритио. Уследила је серија од 3:0 и недостижна предност од 14:9 и то је био крај.

Земун - Војводина 14:10 (5:2, 4:3, 2:4, 3:1)

БЕОГРАД: Базен "Влахо Бата Орлић", гледалаца: 50, судије: Гавриловић и Велкић. Играч више: Земун 11 (4), Војводина 7 (4). Петерци: Земун 2 (1).

ЗЕМУН: Булајић, Ђурић, Јовић, Ковачевић 5, Стајић, Миличевић, Черкез, Михаиловић, Јовановић 1, Вукотић 4, Трајковић 3, Станојевић 1, Дамјановић, Јапунџић.

ВОЈВОДИНА: Попадић, Марић 1, Маричић, Дробњаковић 1, Хрговић, Зелић 4, Блажевић 1, Тубић 1, Ранђић 2, Брешћански, Вујовић, Лекић, Шанталаб, Богдановић.

Г. Маленовић

вк војводина регионална лига регионална лига за ватерполисте регионална лига у ватерполу Вошин кутак
Извор:
Дневник
Пише:
Гордана Маленовић
Спорт Ватерполо
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај
РЕГИОНАЛНА ПРВА ЛИГА ЗА ВАТЕРПОЛИСТЕ: Новосађани гостују Земуну
vosaFPHO0454

РЕГИОНАЛНА ПРВА ЛИГА ЗА ВАТЕРПОЛИСТЕ: Новосађани гостују Земуну

24.10.2025. 13:00 13:02
Волим
0
Коментар
0
Сачувај