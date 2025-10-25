ВОЈВОДИНА ПОРАЖЕНА ОД ЗЕМУНА у Регионалној првој лиги за ватерполисте
Ватерполисти Војводине поражени су у Београду од Земуна са 14:10 у Регионалној првој лиги.
Војводина је добро почела и водила са 2:1, а онда је једноставно стала. Земун је преузео инцијативу и серијом од 4:0 повео са 5:2,а овим резултатом решен је први део меча. У другој деоници Земун је наставио у свом ритму, Новосађани су покушавали да сустигну предност, али су домаћи на велики одмор отошли са вођством од 9:5. Тада је већ било јасно да ће гости тешко до повољног резултата.
У наставку иста слика, Земунци су успевали да чувају предност од четири гола (10:6) у првом делу трећег периода, а онда јеВојводина серијом од 3:0 дошла до "минус један" (9:10). И уместо да изједначе Новосађани су дозволили да три секунде пре краја овог периода игре приме гол, те је Земун повео са 11:9. Нису имали снаге Новосађани за преокрет, грешили су, а Земун је то искоритио. Уследила је серија од 3:0 и недостижна предност од 14:9 и то је био крај.
Земун - Војводина 14:10 (5:2, 4:3, 2:4, 3:1)
БЕОГРАД: Базен "Влахо Бата Орлић", гледалаца: 50, судије: Гавриловић и Велкић. Играч више: Земун 11 (4), Војводина 7 (4). Петерци: Земун 2 (1).
ЗЕМУН: Булајић, Ђурић, Јовић, Ковачевић 5, Стајић, Миличевић, Черкез, Михаиловић, Јовановић 1, Вукотић 4, Трајковић 3, Станојевић 1, Дамјановић, Јапунџић.
ВОЈВОДИНА: Попадић, Марић 1, Маричић, Дробњаковић 1, Хрговић, Зелић 4, Блажевић 1, Тубић 1, Ранђић 2, Брешћански, Вујовић, Лекић, Шанталаб, Богдановић.
Г. Маленовић