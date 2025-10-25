ХУМАНИТАРНА АКЦИЈА У НЕДЕЉУ НА ФРУШКОЈ ГОРИ Шетњом до новог крова за бака Јованку
25.10.2025. 14:11 14:15
Добротворна шетња за децу и одрасле на Фрушкој гори и посета манастирима Ново и Старо Хопово биће одржана у недељу 26, октобра од 10 часова.
Циљ је прикупљање новца за Фондацију „Светог Вукашина“ која делује при Епархији захумско-херцеговачкој и приморској. Прикупљен новац намењен је за обнову кровне конструкције бараке у којој живи Јованка Стјепановић.
Стаза је дуга око девет километара и највећи део пролази кроз шуму. Окупљање учесника је ком споменика људском немару на Иришком венцу.
Учесницима се саветује да понесу храну и воду, као и да се опреме теренском одећом и обућом.
