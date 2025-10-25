scattered clouds
16°C
25.10.2025.
Нови Сад
eur
117.229
usd
101.0595
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

ХУМАНИТАРНА АКЦИЈА У НЕДЕЉУ НА ФРУШКОЈ ГОРИ Шетњом до новог крова за бака Јованку

25.10.2025. 14:11 14:15
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник
Коментари (0)
Фото: Dnevnik (Slobodan Šušnjević)

Добротворна шетња за децу и одрасле на Фрушкој гори и посета манастирима Ново и Старо Хопово биће одржана у недељу 26, октобра од 10 часова.

Циљ је прикупљање новца за Фондацију „Светог Вукашина“ која делује при Епархији захумско-херцеговачкој и приморској. Прикупљен новац намењен је за обнову кровне конструкције бараке у којој живи Јованка Стјепановић.

Стаза је дуга око девет километара и највећи део пролази кроз шуму. Окупљање учесника је ком споменика људском немару на Иришком венцу.

Учесницима се саветује да понесу храну и воду, као и да се опреме теренском одећом и обућом.

Б. Г.

фрушка гора шетња хуманитарна акција
Извор:
Дневник
Пише:
Дневник
Нови Сад
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај
У СТАРОЈ ПАЗОВИ ВЕЛИКИ БРОЈ ГРАЂАНА НА "ДАНУ ПЕШАЧЕЊА" Промоција шетње и здравог начина живота; Шетало се и у Старим Бановцима
песачење

У СТАРОЈ ПАЗОВИ ВЕЛИКИ БРОЈ ГРАЂАНА НА "ДАНУ ПЕШАЧЕЊА" Промоција шетње и здравог начина живота; Шетало се и у Старим Бановцима

29.09.2025. 11:47 11:54
Волим
0
Коментар
0
Сачувај