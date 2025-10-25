ДОБРЕ ВЕСТИ ЗА ЦРВЕНУ ЗВЕЗДУ: Марко Арнаутовић не мора на дужу паузу
Фудбалер Црвене звезде Марко Арнаутовић неће морати на дужу паузу, јер повреда коју је задобио у мечу против Браге није теже природе, саопштио је данас шампион Србије.
"Фудбалски клуб Црвена звезда обавештава јавност да повреда коју је Марко Арнаутовић задобио на утакмици против Браге у оквиру трећег кола групне фазе Лиге Европе, на срећу, није теже природе. Наш нападач је у 37. минуту морао да напусти терен након што је добио изузетно снажан ударац, а обављени лекарски прегледи потврдили су да се ради о лакшој повреди", истиче се у објави Црвене звезде.
Додаје се да је Арнаутовић већ започео процес опоравка.
"Медицински тим нашег клуба чини све како би био спреман за следећи меч Суперлиге Србије против Војводине, који је заказан за 30. октобар. Очекује се да ће се искусни нападач сигурно опоравити и бити у конкуренцији за тим за дуел са Радником који ће бити одигран на стадиону 'Рајко Митић' 2. новембра", закључује се у објави.