(УЖИВО) ЛИГА ЕВРОПЕ: Брага води против Црвене звезде

45.+3. минут: Крај првог полувремена.

45. минут: Игра се надокнада од три минута.

37. минут: Повредио се Арнаутовић и не може да настави. Закуцао се Лагербјелке у Арнаутовића, који је завршио на земљи очигледно у великим боловима. Након неколико минута је устао и упутио неколико љутитих речи ривалу. Лоше вести за Звезду, јер Аустријанац највероватније неће моћи да настави меч. Мора Милојевић да мења, улази Бруно Дуарте. Изнет је Арнаутовић са терена, не може да се ослони на леву ногу. Да не прејудицирамо, али није добро.

25. минут: Прилика за Црвену звезду. Покушала је Звезда одмах да изједначи, али је Арнаутовић био у офсајду. За сваки случај је реаговао Гомез. Дуго је трајала и провера Брагиног гола, али офсајда није било.

22. минут: Брага води са 1:0. Стрелац је Фран Наваро. Радоњић је изгубио лопту на средини терена, а Брага је ту грешку убрзо искористила. Матеус је без преке потребе изашао на Орту након лоше реакције Учене и оставио празну мрежу, што је Наваро искористио и постигао први гол на сусрету.

Али, ипак је проверевано да ли је било офсајда. Но, после провере у ВАР соби стигла је потврда да је то гол.

20. минут: Ништа од пенала за Брагу. Ситуација која наизглед није била спорна се накнадно проверавала. У дуелу су у Звездином шеснаестерцу били Родригао и Наваро, после ког се Шпанац нашао на земљи. Утисак је да је Бразилац просто био јачи у дуелу, за шта је стигла и званична потврда из ВАР собе.

3. минут: Црвена звезда је пропустила прилику. Имао ју је Немања Радоњић. Одлична игра у транзицији гостију, која је могла лако да буде крунисана голом. Шутирао је крилни фудбалер Звезде искоса, али право у Хорничека из непосредне даљине.

1.минут: Почела је утакмица.

Пре почетка утакмице Матеусу је уручен дрес Браге.

Црвену звезду је дочекао празан стадион.

Утакмца се игра на стдиону Мунисипал (Брага). Судија је Еспен Ескас (Норвешка).

Састави – Вељковић на клупи

Брага: Хорничек - Гомес, Лагербјелке, Ари Емби, Лело - Горби, Мутињо, Саласар - Габри Мартинез, Наваро, Орта

Звезда: Матеус – Тикнизјан, Родригао, Тебо Учена, Сеол – Крунић, Хендел, Иванић, Костов, Радоњић – Арнаутовић

Звезда је последњи пут славила у некадашњем Купу Уефа пре скоро три године, 27. октобра 2022, када јој је у госте у мечу групне фазе дошао Трабзонспор.

Александар Катаи је довео домаће у предност у 37. минуту, да би само два минута касније поравнао Анастасијос Бакасетас. Победнички погодак постигао је Александар Пешић у 64. минуту.

Звезду је тада са клупе предводио Милош Милојевић, а црвено-бели нису успели да се домогну друге фазе.