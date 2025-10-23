МИЛОЈЕВИЋ ПОСЛЕ ПОРАЗА ОД БРАГЕ: Није било добро, надам се да повреда Арнаутовића није тежа
Фудбалери Црвене звезде поражени су од Браге у трећем колу лигашке фазе Лиге Европе резултатом 2:0. После меча је на конференцији за медије причао шеф струке Владан Милојевић.
- Сваки пораз је тежак. Ако причамо о фудбалу, битно је какав имате перформанс, а он данас није био добар. Свакако је био један од слабијих, не бих знао да ли је најгори - почео је Милојевић.
Анализирао је стратег наше екипе издање црвено-белих.
- Пред саму утакмицу, отприлике, јуче смо причали о плану игре и шта можемо да очекујемо од Браге. Данас смо видели да је Брага екипа са изузетно брзим и хитрим играчима и оно што је основа свега играју јак пресинг. Пробали смо у припреми утакмице, наравно, данас се видело да нисмо могли да одговоримо на све то и мислим да је можда кључно то што смо ми направили само пет фаулова у току утакмице. Били смо далеко од играча, нисмо преузели одговорност, у оваквим утакмицама морате да се "побијете", има доста индивидуалних дуела које морате да добијете. То нисмо имали, а са друге стране нисмо доносили добре одлуке и оно што је мој утисак је да смо толико грешили у пасовима, а зашто је то тако нисам сигуран до тренутка док не погледам поново утакмицу. Мој утисак је да је сваки пут кад смо пробали да изађемо високо, играмо један на један, били смо далеко од играча, нисмо излазили у притисак, нисмо решавали основне фудбалске елементе и епилог је овај који је био на крају.
Арнаутовић је доживео повреду бутине.
- Марко је добио јак ударац у бутину, да ли је погођен нерв, осетио је јак бол, видећемо сутра, биће сутра снимак па ћемо погледати колико је озбиљна повреда. Уплашио сам се да није колено у питању, а мислим да је само повреда мишића, видећемо сутра и надамо се да није ништа озбиљно. Мислим да смо данас видели фудбал који је Брага играла, агресиван, снажан, висок пресинг... То је савремени фудбал и на то морате да одговорите близином, да су близу линије, да читате игру, а ми смо били данас предалеко. Мислим да ако би погледали Брагу како игра, видећете да се фудбал враћа на игру један на један, мање зонски. Ми смо у старту покушали да играмо без притиска, и нормално је да када играте далеко од играча, то су картони.
Брага није изненадила Милојевића.
- Могу да се сложим са вама, није био план и није деловало да ће тако бити. Једноставно, не могу да вам кажем који је разлог јер и мени је непознато, а најмање сам очекивао. Није ме Брага изненадила, припремали смо утакмицу, Брага је радила оно што ради сваку утакмицу. Зашто је то тако било, мораћу да попричам са играчима, да видимо.
Наша екипа ће радити на грешкама.
- Проблеми су ту да се решавају, направићемо анализу, немамо ми шта ту посебно да видимо шта је, зашто и из ког разлога смо овако одиграли. Ја сам рекао да очекујем да ми екипа сваку утакмицу буде боља, а ово данас није било добро, али не остаје нам ништа друго него да видимо, тренирамо, радимо и решимо ове проблеме - закључио је Милојевић.