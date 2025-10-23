ОБРАДОВИЋ ПОСЛЕ ПОБЕДЕ НАД БАСКОНИЈОМ: "Не може овако да се игра"
Тренер Црвене звезде Саша Обрадовић изнео је утиске после победе над Басконијом.
Црвено-бели су савладали шпански тим са 90:72 у "Београдској арени", у оквиру шестог кола Евролиге.
"Нисмо победили као што смо планирали. Победили смо и срећни смо због тога. Играли смо превише нервозно и индивидуално у првом полувремену, али смо се подигли у другом полувремену."
Није био Обрадовић задовољан игром.
"Ја не бих рекао да је било мање енергије, глупо потрошене енергије. Доста индивидуалних акција, претходне утакмице су те довеле до тога да радиш оно што ти не припада. Ово није био план. Не можеш да победиш ни једног противника у првој четвртини. Превише смо солирали, не може овако да се игра. Променили смо приступ у другом полувремену. Нашли акције са којима ћемо да нападамо. Победили смо десеткованог противника. Анализираћемо утакмицу из победе и да се позабавимо начином игре. Без контроле напада не може да се добије. Не можеш како те инерција води. Тачно треба да се зна како ко шта и где ради. План је био, али га се нису држали. Победили смо великом разликом, али добра лекција за нас. Урадићемо добру анализу".
Коментар на игру Мотиејунаса.
"Био је запостављен у првом делу. Играч који може да креира за себе и друге. Само својим присуством на терену је доста допринео. Ушли смо доста погрешно у утакмицу. Све у реду, ако је нека отворена тројка, али смо много шутирали."
Звезда је направила фантастичну серију у трећем периоду. Да ли сте задовољни са тим?
"Тренери обично имају негативне конотације када се узме. Више су критчки настројени. Мора да постоји план, није битно резултат. Ипак, ако план који си договорио са екипом не буде испоштован. Онда тренер буде критичан. Нек сам критичан, дај да научимо из овога."
"Он је срце ове екипе. Најпаметнији на терену. Тачно зна шта треба да ради, које системе да зове и без тренера. Осећа моменат. Уопште није случајно што је имао тако велику каријеру. Свуда се истакао као вођа. Много зависимо од њега, не само играчки него и са персоналитијем, Он то зна да ради, води и осваја.
Кад се очекује деби Џереда Батлера?
"Долази сад за викенд. Очекујем да ће бити потребан период адаптације. Битно је да имамо још једног освајача у екипи. Да имамо карактер победника. Имам ја велика очекивања од њега, одличан је играч. Он је био усхићен. Пре свега публиком и навијачима."