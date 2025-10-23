overcast clouds
ЗА ПРОЈЕКТЕ У КУЛТУРИ 1,2 МИЛИОНА ДИНАРА У изради нова монографија Карловаца

23.10.2025. 10:40 11:17
Пише:
Зорица Милосављевић
Извор:
Дневник
Коментари (0)
Фото: Дневник (С. Шушњевић)

Сa 1.225.000 динара локална самоуправа у Сремским Карловцима суфинансираће манифестације, пројекте и програме у области културе од интереса за општину који ће бити реализовани до краја године.

Након конкурса, другог по реду ове године, новац је распоређен на шест пројеката.

Омладинско културно-уметничко друштво „Бранково коло“ за појекат „Карловцима песме запевајмо“ добиће 110.000 динара, а Центар за културу, едукацију и медије „Академац“ за пројекат под називом „Богословија Светог Арсенија кроз векове“ 100.000. По 300.000 динара добиће Народно дело из Београда за Монографију „Сремски Карловци -Српски сион“ и ИК „Прометеј“ за монографију о грофу Сави Владиславићу поводом обележавања 300 година од оснивања Тројицкосавска. Фондацији „Лаза Костић“ припашће 189.000 за Мултидисциплинарни конкурс „Лаза & Вил и пчела“, док ће Удружење националних мањина „Голубица“ за програм „Са нама кроз векове“ имати на располагању 226.000 динара.

Сремски Карловци монографија о карловцима
Извор:
Дневник
Пише:
Зорица Милосављевић
Војводина Срем
