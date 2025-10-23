ЛИГА ЕВРОПЕ: Црвена звезда вечерас гостује Браги у трећем колу
Фудбалери Црвене звезде гостоваће вечерас од 18.45 часова екипи Браге у трећем колу Лиге Европе.
За "црвено-беле" на мечу у Браги неће играти Александар Катаи.
"Имамо и повреду Омрија Глазера, који се вратио са репрезентативне паузе где је имао дислокацију прста на шаци и то ће захтевати паузу од пет до седам дана. Такође, имамо и Владимира Лучића, који је почео да тренира после Крушевца услед вируса. Раде Крунић је одиграо утакмицу против ИМТ после 50 дана ван строја, тако да ни он у овом моменту није на сто одсто спремности, али нам значи што је овде са нама. То је то што се тиче здравственог билтена. Сви тимови у данашњем фудбалу теже да у току утакмице се прилагоде свом противнику, али и да са друге стране користе различите формације, да ли се у једној браните, а играте у некој сасвим другој нападачкој. Свакако треба обратити пажњу на једно и друго, а када тренирате правите план ка својој екипи. У сваком случају Брага је једна екипа која одлично мења формације", рекао је тренер фудбалера Црвене звезде Владан Милојевић уочи меча са Брагом.
Он је изјавио да свака екипа тежи ка добром колективу.
"Тренер противничке екипе има своје виђење, а у сваком случају је први циљ да имате јак колектив унутар екипе, па тек онда квалитет појединаца у њему. Не бих нешто другачије прокоментарисао у вези тога. Брага игра другачије од Порта. Наравно, као тренер волео бих да пружимо партију као што смо пружили против Порта. Имамо ту надоградњу, мислим да што више утакмица будемо пролазили и играли, да ћемо бити бољи. Тако да бих волео у сваком случају да имам једну екипу која ће показати и више него што је показала у Порту. Друго су жеље, али играмо против квалитетног противника као што је Брага", навео је тренер Звезде.
"Видећемо, неки пут зависи доста ствари и од самог противника. О Браги смо причали и пре него што смо знали да ћемо играти са њима, причали смо и о Ајаксу, ја волим да причам са играчима, да ми дају њихова искуства из клубова. Оставио је Матеус велики траг овде, играо је овде више од десет година, значи да је то велика привилегија, што показује његов квалитет играчки и људски. Посебно за ову утакмицу нисмо причали, али смо причали у суперлативу раније", додао је Милојевић.
Тренер Звезде је истакао да има недоумице око стартне поставе.
"Имали смо играче, као што је Милош Вељковић, који су дошли са малом повредом после репрезентативне паузе. Видећемо за које играче ћемо се определити. За сваку екипу је најбитнији резултат, али мени је најбитније да дамо све од себе, да се држимо плана за који смо се договорили. Да кажемо, да дамо последњи атом снаге на терену. Ово су утакмице где не треба причати о томе, јер против оваквих противника то је нормално да се деси. Волео бих да изађемо храбро, а резултат ће доћи као последица добре или лоше игре", рекао је Милојевић.