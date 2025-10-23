overcast clouds
КРАЈ НАЈУСПЕШНИЈЕ ЕРЕ У СРПСКОЈ ЖЕНСКОЈ КОШАРЦИ? Марина Маљковић напушта репрезентацију Србије?

23.10.2025. 13:46 13:53
s
Фото: youtube prinstcrin/ Sport Klub

Женска кошаркашка репрезентација Србије би могла да добије ускоро новог селектора пошто Марина Маљковић, наводно, одлази са те функције!

Информацију је лансирао "БХбаскет" који тврди да је дошло до споразумног раскида сарадње на релацији Кошаркашки савез Србије - Маљковић.

Одлука о прекиду сарадње донета је након дужих разговора и разматрања наредних планова репрезентације, али се чека и званична потврда.

Наводно се Маљковић већ захвалила играчицама и сарадницима на заједничком раду и резултатима које су заједно остварили.

Уколико би се одлазак трофејне селекторе испоставио као тачним, остала би тако Србија без најуспешније селекторке у историји женске репрезентације.

Маљковић је водила Србију до европског злата у Будимпешти 2015. године, бронзе на Олимпијским играма у Рију 2016. године, бронзе на ЕП у Београду 2019. и злата на Евробаскету у Шпанији 2021. године.

Ипак, на последњем Европском првенству су "орлице" завршиле турнир већ у групној фази такмичења и са сва три пораза од Италије, Словеније и Грчке.

 

Ало.рс

Марина Маљковић Женска кошаркашка репрезентација Србије кошаркашки савез србије
Спорт Кошарка
