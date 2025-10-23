СПРЕМА СЕ СЕНЗАЦИЈА, МАНЧЕСТЕР СИТИ КУПУЈЕ У ХУМСКОЈ? Ево на ког црно-белог бисера је фудбалски великан бацио око
Партизан се након прегршт сушних сезона окренуо концепту форсирања младих фудбалера што би могло да се дебело исплати тиму из Хумске.
Постављене су високе откупне клаузуле за неколико бисера, а међу њима и за Огњена Угрешића којег прате скаути из целе Европе.
Последњи у низу клубова који је показао интересовање за Угрешића је Манчестер сити који прати партије младог везисте црно-белих.
Његов агент је иначе некадашњи фудбалер Партизана, Остоја Стјепановић који је био у посети Грађанима и том приликом је разговарао са Пепом Гвардиолом што је поделио и на друштвеним мрежама. Он држи менаџерску агенцију заједно са бившем асем Црвене звезде, Андријом Калуђеровићем.
Тим са Етихада и екипа из Хумске су већ сарађивале у прошлости, а међу небеско плаве се преселио Филип Стевановић у трансферу вредном 8.5 милиона евра. Он није добио праву шансу код легендарног шпанског стручњака и није дочекао деби у Ситију већ је играо на позајмицама.
Сити група има намеру да поново потроши око 30 милиона евра за талентоване фудбалере што је смешан новац за богате власнике из Катара, а остаје да се види да ли ће Угрешић бити нова ведета која ће се са ових простора упутити у Манчестер.
Оно што је добро за везисту рођеног 2006. године јесте то што има мађарски пасош па не би имао статус странца. Први озбиљнији кораци би могли да буду начињени већ у јануару, али је јасно да талентованог фудбалера који је недавно позван и у А репрезентацију Србије навијачи Партизана неће још дуго гледати на свом стадиону.