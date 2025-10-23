ЛУКА ЈОВИЋ СТРЕЛАЦ у победи фудбалера АЕК-а из Атине против Абердина
Фудбалери АЕК-а из Атине победили су на свом терену Абердин резултатом 6:0 у мечу другог кола Лиге конференције.
Српски фудбалер Лука Јовић постигао је гол за АЕК у 81. минуту, после асистенције сународника Мијата Гаћиновића.
Голове за АЕК, који са клупе води српски тренер Марко Николић, постигли су још и Абубакари Коита у 11. и 18. минуту, Никлас Елијасон у 27, Разван Марин у 55. и Дерек Кутеса у 87. минуту.
Јовић је у игру ушао у 68. минуту, Гаћиновић играо од 76. минута, а Марко Грујић је био на терену од 76.
Млади репрезентативац Србије Марко Лазетић одиграо је целу утакмицу за Абердин.
Фудбалери Фиорентине победили су у гостима Беч резултатом 3:0.
Стрелци за италијанску екипу били су Шер Ндур у деветом, Един Џеко у 48. и Алберт Гудмудсон у 88. минуту.
Утакмица између Ријеке и Спарте из Прага прекинута је после 13 минута због кише и требало би да се настави од 21 сат.
Резултати осталих мечева: АЗ Алкмар-Слован Братислава 1:0, Брејдаблик-КуПС 0:0, Дрита-Омонија 1:1, Хакен-Рајо Ваљекано 2:2, Шахтјор-Легија 1:2, Шкендија-Шелбурн 1:0, Стразбур-Јагјелонија 1:1.