ЛУКА ЈОВИЋ СТРЕЛАЦ у победи фудбалера АЕК-а из Атине против Абердина

23.10.2025. 21:08
Дневник
Танјуг
jovic
Фото: Printscreen/youtube/AEK FC

Фудбалери АЕК-а из Атине победили су на свом терену Абердин резултатом 6:0 у мечу другог кола Лиге конференције.

Српски фудбалер Лука Јовић постигао је гол за АЕК у 81. минуту, после асистенције сународника Мијата Гаћиновића.

Голове за АЕК, који са клупе води српски тренер Марко Николић, постигли су још и Абубакари Коита у 11. и 18. минуту, Никлас Елијасон у 27, Разван Марин у 55. и Дерек Кутеса у 87. минуту.

Јовић је у игру ушао у 68. минуту, Гаћиновић играо од 76. минута, а Марко Грујић је био на терену од 76.

Млади репрезентативац Србије Марко Лазетић одиграо је целу утакмицу за Абердин.

Фудбалери Фиорентине победили су у гостима Беч резултатом 3:0.

Стрелци за италијанску екипу били су Шер Ндур у деветом, Един Џеко у 48. и Алберт Гудмудсон у 88. минуту.

Утакмица између Ријеке и Спарте из Прага прекинута је после 13 минута због кише и требало би да се настави од 21 сат.

Резултати осталих мечева: АЗ Алкмар-Слован Братислава 1:0, Брејдаблик-КуПС 0:0, Дрита-Омонија 1:1, Хакен-Рајо Ваљекано 2:2, Шахтјор-Легија 1:2, Шкендија-Шелбурн 1:0, Стразбур-Јагјелонија 1:1.

лука јовић лига конференција
Танјуг
Дневник
Спорт Фудбал
