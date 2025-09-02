ЛУКА ЈОВИЋ ДОБИО ДРУШТВО: Николић довео Грујића у Атину
02.09.2025. 12:37 12:44
Коментари (0)
Српски фудбалер Марко Грујић потписао је уговор са АЕК-ом из Атине, саопштио је грчки клуб.
Детаљи уговора нису саопштени. Српски фудбалер је у клуб из Атине стигао без обештећења, пошто му је истекао уговор са Портом.
Грујић (29) је претходних пет сезона био члан Порта. Он је раније играо за Херту, Кардиф, Ливерпул, Колубару и Црвену звезду.
Српски фудбалер је за Порто укупно одиграо 140 утакмица и постигао је четири гола.
За екипу АЕК-а игра српски фудбалер Лука Јовић, док је тренер атинског клуба његов сународник Марко Николић.
Грујић је за репрезентацију Србије од 2016. до 2024. наступио на 28 мечева.