ЛУКА ЈОВИЋ ДАО ГОЛ ЗА АЕК У ДЕБИТАНТСКОМ МЕЧУ: АЕК славио над Арисом у квалификацијама за Лигу конференција
14.08.2025. 22:54 23:00
Српски фудбалер Лука Јовић дао је гол за АЕК у дебитантском мечу, у победи 3:1 после продужетака (1:1) над Арисом којом је атински клуб обезбедио пласман у плеј-оф за Лигу конференција.
У првом мечу на Кипру било је 2:2. Голом Развана Марина са пенала, АЕК је повео у 51. минуту. Са беле тачке је у 62. минуту изједначио Гиорги Квилитаја, па је утакмица отишла у продужетке. Дерек Кутеса је дао гол за ново вођство АЕК-а у 104. минуту.
Јовић је у игру ушао у 100. минуту, а само девет минута касније је дао дебитантски гол за екипу коју са клупе предводи Марко Николић.
АЕК ће у плеј-офу Лиге конференција играти против Андерлехта.