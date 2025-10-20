ПОСЛЕ ПРОЛАЗА РУКОМЕТАША ВОЈВОДИНЕ У ТРЕЋЕ КОЛО ЕВРОКУПА: Користан двомеч за црвено-беле
Без трунке сумње у пролаз, са две убедљиве победе и самопоуздањем екипе која има високе амбиције рукометаши Војводине домогли су се трећег кола Еврокупа
. Представник Фарских Острва Ст.И.Ф. Странда није могао да парира Новосађанима који су славили 34:21 у реваншу другог кола, док су у првом мечу у ком су били формални гости на свом терену победили са 38:27.
Стратег Војводине Владан Матић био је задовољан игром, посебно у другом мечу. Поред тога похвалио је противничке играче.
-Иза нас су две веома корисне утакмице. Обезбедили смо пролаз у наредну рунду, уписали две победе са двоцифреном разликом, дали шансу играчима са мањом минутажом и одморили носиоце. Фарани су показали борбеност и честитам им на томе. Имају неколико веома талентованих играча и време ради за њих. Анализирао сам прву утакмицу и увидео грешке у фази одбране када су нападали 7 на 6. У реваншу смо то исправили и дошли до нове сигурне победе. Играју храбро и модерно, нападају широко и имају добре идеје. Сигуран сам да би у нашој лиги намучили многе екипе и били макар на средини табеле - рекао је Матић.
У Европи остали само црвено и црно-бели
Број српских екипа у европским такмичењима је већ на почетку сезоне преполовљен. Партизану предстоји тешка борба да буде на првом или другом месту у групној фази Лиге Европе и домогне се Топ-16 фазе. Црно-бели вечерас играју са Кадетеном у Београду од 18.45, пред празним трибинама хале на Бањици. Војводина наставља поход на другу титулу у Еврокупу, а учешће у овом такмичењу су завршили Металопластика и Динамо. Шапчани нису успели да надокнаде минус из прве утакмице са швајцарским Сур Арауом.
Екипа Странда, иако поражена носи лепе успомене из Новог Сада. Првотимци екипе с Фарских Острва имали су прилику да гледају дуел фудбалера Војводине и крагујевачког Радничког који им се веома свидео. Такође, како сами кажу могли су да виде како ради и функционише озбиљан, европски рукометни клуб који је међу најбољим екипама у Еврокупу.
Српски вицешампион нема много времена за одмор пошто већ у среду дочекује Металопластику у СЦ Слана бара од 19 сати у последњој утакмици шестог кола АРКУС лиге.