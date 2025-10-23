Сахране за петак, 24. октобар
На Градском гробљу у Новом Саду у петак ће бити сахрањени:
Анђелка Светозара Новаковић (1951) у 9:00
Славко Милоша Ковачевић (1949) у 9:45
Душанка Петра Рикало (1959) у 10:30
Марко Мирка Чалакић (1937) 11:15
Иванка Живка Стојшин (1931) у 12:00
Данило Драгослава Дашић (1951) испраћај у 12:45
Гордана Момчила Влаовић (1954) у 13:30
Магда Стевана Симунић (1941) у 14:15
Момчило Радмиле Јовановић (1930) испраћај у 15:00
Алмашко гробље у Новом Саду
Мирослав Боривоја Благојевић (1947) у 13:00
Ново Гробље у Петроварадину
Смиљка Саве Драгољевић (1944) у 13:00
Нови Мајур у Петроварадину
Марија Михајла Дојкић (1957) у 15:00
Гробље у Каћу
Бранко Стoјана Дошен (1947) у 13:00
Милорад Рајка Вученовић (1945) у 15:00
Гробље у Степановићево
Десанка Никола Ковачевић (1943) у 13:00