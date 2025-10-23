overcast clouds
Сахране за петак, 24. октобар

23.10.2025. 15:26 16:13
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник
Коментари (0)
Фото: Dnevnik (arhiva)

На Градском гробљу у Новом Саду у петак ће бити сахрањени:

Анђелка Светозара Новаковић (1951) у 9:00

Славко Милоша Ковачевић (1949) у 9:45

Душанка Петра Рикало (1959) у 10:30

Марко Мирка Чалакић (1937) 11:15

Иванка Живка Стојшин (1931) у 12:00

Данило Драгослава Дашић (1951) испраћај у 12:45

Гордана Момчила Влаовић (1954) у 13:30

Магда Стевана Симунић (1941) у 14:15

Момчило Радмиле Јовановић (1930) испраћај у 15:00

Алмашко гробље у Новом Саду

Мирослав Боривоја Благојевић (1947) у 13:00

Ново Гробље у Петроварадину 

Смиљка Саве Драгољевић (1944) у 13:00

Нови Мајур у Петроварадину

Марија Михајла Дојкић (1957) у 15:00

Гробље у Каћу

Бранко Стoјана Дошен (1947) у 13:00

Милорад Рајка Вученовић (1945) у 15:00

Гробље у Степановићево

Десанка Никола Ковачевић (1943) у 13:00

