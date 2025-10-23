moderate rain
20°C
23.10.2025.
Нови Сад
eur
117.229
usd
101.0595
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

КВАЛИФИКАЦИЈЕ ЗА ЛИГУ ШАМПИОНА: Раднички из Крагујевцапобедио Азераил

23.10.2025. 19:43 19:45
Пише:
Дневник
Извор:
Танјуг
Коментари (0)
Фото: Pixabay.com

Одбојкаши Радничког из Крагујевца победили су у гостима азербејџански Азераил резултатом 3:0 (25:21, 25:18, 25:22) у првој утакмици првог кола квалификација за Лигу шампиона.

Најефикаснији у екипи Радничког био је Младен Бојовић са 14 поена. Владимир Гајовић постигао 12 поена, док је Иван Ћировић уписао 10.

У редовима Азераила истакао се Роман Меркушов са 12 поена.

Реванш меч играће се 29. октобра од 18 часова у Крагујевцу.

По пропозицијама ЦЕВ, за победе од 3:0 и 3:1 победник добија 3 бода. Уколико се меч заврши резултатом 3:2, победник добија 2, а поражени 1 бод.

Уколико обе екипе имају исти број победа и бодова, о укупном победнику одлучује "златни сет", који се игра одмах по завршетку друге утакмице. "Златни сет" се игра до 15 поена.

Победник двомеча играће у другом колу квалификација са бољим из дуела између аустијског Хартберга и Ака волеја из Финске.

лига шампиона лига шампиона у одбојци квалификације ок раднички
Извор:
Танјуг
Пише:
Дневник
Спорт Одбојка
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај
РАДНИЧКИ ПРВИ ЧЕТВРТФИНАЛИСТА: Крагујевчани кренули у одбрану трофеја Купа Србије
спорт

РАДНИЧКИ ПРВИ ЧЕТВРТФИНАЛИСТА: Крагујевчани кренули у одбрану трофеја Купа Србије

20.10.2025. 19:35 19:40
Волим
0
Коментар
0
Сачувај