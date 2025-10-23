КВАЛИФИКАЦИЈЕ ЗА ЛИГУ ШАМПИОНА: Раднички из Крагујевцапобедио Азераил
Одбојкаши Радничког из Крагујевца победили су у гостима азербејџански Азераил резултатом 3:0 (25:21, 25:18, 25:22) у првој утакмици првог кола квалификација за Лигу шампиона.
Најефикаснији у екипи Радничког био је Младен Бојовић са 14 поена. Владимир Гајовић постигао 12 поена, док је Иван Ћировић уписао 10.
У редовима Азераила истакао се Роман Меркушов са 12 поена.
Реванш меч играће се 29. октобра од 18 часова у Крагујевцу.
По пропозицијама ЦЕВ, за победе од 3:0 и 3:1 победник добија 3 бода. Уколико се меч заврши резултатом 3:2, победник добија 2, а поражени 1 бод.
Уколико обе екипе имају исти број победа и бодова, о укупном победнику одлучује "златни сет", који се игра одмах по завршетку друге утакмице. "Златни сет" се игра до 15 поена.
Победник двомеча играће у другом колу квалификација са бољим из дуела између аустијског Хартберга и Ака волеја из Финске.