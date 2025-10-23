(ВИДЕО) НОВАК ЂОКОВИЋ БОДРИ ЦРВЕНУ ЗВЕЗДУ ПРОТИВ БАСКОНИЈЕ Погледајте атмосферу у Арени и навијање "делија"
23.10.2025. 21:27 22:24
Кошаркаши Црвене звезде играју против Басконије у 6. колу Евролиге.
Атмосфера у препуној Арени је спектакуларна, а "делије" френетично бодре свој тим.
Српски тенисер Новак Ђоковић поново уживо бодри Црвену звезду у Арени, овог пута против Басконије.
Ђоковић, који је био у Арени и прошле недеље, поново је здушно бодрио изабранике Саше Обрадовића.
Најбољи тенисер свих времена је тренутно у фази опоравка од повреде због које неће играти на предстојећем мастерсу у Паризу.