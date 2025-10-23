overcast clouds
  Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
(ВИДЕО) НОВАК ЂОКОВИЋ БОДРИ ЦРВЕНУ ЗВЕЗДУ ПРОТИВ БАСКОНИЈЕ Погледајте атмосферу у Арени и навијање "делија"

23.10.2025. 21:27
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник
zvezda
Фото: TANJUG/ VLADIMIR ŠPORČIĆ/ bg

Кошаркаши Црвене звезде играју против Басконије у 6. колу Евролиге.

Атмосфера у препуној Арени је спектакуларна, а "делије" френетично бодре свој тим. 

 

 

Српски тенисер Новак Ђоковић поново уживо бодри Црвену звезду у Арени, овог пута против Басконије. 

Ђоковић, који је био у Арени и прошле недеље, поново је здушно бодрио изабранике Саше Обрадовића.

 

 

Најбољи тенисер свих времена је тренутно у фази опоравка од повреде због које неће играти на предстојећем мастерсу у Паризу.

кк црвена звезда кк црвена звезда београд евролига евролига у кошарци Новак Ђоковић
Спорт Кошарка
