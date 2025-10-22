ОБРАДОВИЋ НАМ ПОСТАВИО ПОБЕДНИЧКИ МЕНТАЛИТЕТ – Добрић све ближи свом ритму: Против Басконије наставити низ
Капитен кошаркаша Црвене звезде Огњен Добрић изјавио је пред утакмицу 6. кола Евролиге да очекује да ће његова екипа наставити са низом победа против Басконије.
Кошаркаши Црвене звезде дочекаће у четвртак од 21 сат Басконију у Београдској арени.
– Најбитније је да сам сада здрав. Надам се да ћу помоћи тиму колико могу, мада им сада не треба помоћ. Играју момци добро, надам се да нећу то пореметити. Близу сам повратку, зато сам ових дана напорно тренирао. Био сам здрав и за Илирију, али сам прескочио ту утакмицу јер нисам био спреман. Све сам ближи неком свом ритму – рекао је Добрић на конференцији за медије.
Он је навео да је Звезда од почетка сезоне прошла кроз турбулентан период.
– Кренули смо лоше. Некако се осећала нервоза, не могу да кажем лоша атмосфера, али није све функционисало како смо замислили. Дошло је до промене, она победа у Истанбулу нас је покренула па после са Сашом Обрадовићем и овај низ победа што смо направили. Сада све функционише како треба. Надам се да ћемо тако наставити, почевши сад од Басконије – изјавио је кошаркаш Црвене звезде.
Добрић је истакао да је нови тренер Црвене звезде Саша Обрадовић донео енергију у тим.
– У овом ритму утакмица немамо много тренинга, не може да се промени много ствари. Али енергију јесте променио, неке улоге и то је дало резултате. Обрадовић је радио на себи, то се види. Сталоженији је, мирнији, зна у сваком тренутку утакмице шта ради. То даје резултате. Видело се и кроз његову историју, у Монаку где је имао највише успеха. Дошао је овде са великом енергијом, да помогне, поставио нам је тај победнички менталитет који нас држи и сада – рекао је Добрић.
Звезда се налази на деветом месту на табели Евролиге са три победе и два пораза, док је Басконија на последњој, 20. позицији са учинком 0-5.