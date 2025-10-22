broken clouds
21°C
22.10.2025.
Нови Сад
eur
117.1835
usd
100.3971
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

ДА ИСКОНТРОЛИШЕМО ЕУФОРИЈУ – Обрадовић пред Басконију: Оптерећење што смо фаворити, враћа се Добрић

22.10.2025. 14:12 14:15
Пише:
Дневник
Извор:
ТАНЈУГ
Коментари (0)
спорт
Фото: АБА лига ј.т.д./Драгана Стјепановић

Кошаркаши Црвене звезде дочекаће у четвртак од 21 сат Басконију у Београдској арени у 6. колу Евролиге.

– Може да буде оптерећење то што смо фаворити. Не смемо да будемо опуштени, морамо да будемо фокусирани. Басконија ће дати све од себе, имају квалитет, брзину и начин игре који не одговара Звезди. Они су слична екипа као Париз, а у припремном периоду смо видели да Звезда има потешкоће против таквих одбрана. Они неће одустати од своје игре – рекао је тренер Црвене звезде Саша Обрадовић на конференцији за медије.

Он је навео да је важно да Звезда буде концентрисана на своју игру.

– Морамо да исконтролишемо еуфорију која постоји око терена. Пораз није опција, треба да поштујемо сваког противника без обзира како се он зове. Има индивидуалних и тимских разговора. Увек истичемо шта је нама важније, чак и ако се деси пораз. Морамо да знамо шта да радимо чак иако се деси пораз – изјавио је тренер Црвене звезде.

Обрадовић је рекао да се капитен црвено-белих Огњен Добрић вратио у екипу после повреде. 

– Добрић је данас тренирао, треба му мало времена, заједно са Урошем Плавшићем и он је тренирао. То су још два играча на располагању, што је добро за ритам. Видећемо ко ће колико и да ли ће играти, то зависи од ситуације на терену. Ебука Изунду се вратио и тренирао данас. Имао је вирус. Још је неизвесно што се тиче Девонтеа Грејема, не знамо датум повратка, није почео да тренира – додао је Обрадовић.

Тренер Црвене звезде је рекао да још увек не зна да ли ће Џаред Батлер појачати његову екипу.

– То се помиње у медијима, још увек се не зна, али ће се врло брзо сазнати – поручио је Обрадовић.

Звезда се налази на деветом месту на табели Евролиге са три победе и два пораза, док је Басконија на последњој, 20. позицији са учинком 0-5.

саша обрадовић кк црвена звезда АБА лига
Извор:
ТАНЈУГ
Пише:
Дневник
Спорт Кошарка
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај
ЗВЕЗДИН ИГРАЧ ИСПРЕД ПАРТИЗАНОВОГ: Монеке МВП 3. кола АБА лиге
спорт

ЗВЕЗДИН ИГРАЧ ИСПРЕД ПАРТИЗАНОВОГ: Монеке МВП 3. кола АБА лиге

21.10.2025. 11:25 11:27
Волим
0
Коментар
0
Сачувај
САША ОБРАДОВИЋ НЕМА ЗАМЕРКЕ: Заслужена победа, Добрић пред повратком
спорт

САША ОБРАДОВИЋ НЕМА ЗАМЕРКЕ: Заслужена победа, Добрић пред повратком

20.10.2025. 21:17 21:19
Волим
0
Коментар
0
Сачувај