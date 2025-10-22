ДА ИСКОНТРОЛИШЕМО ЕУФОРИЈУ – Обрадовић пред Басконију: Оптерећење што смо фаворити, враћа се Добрић
Кошаркаши Црвене звезде дочекаће у четвртак од 21 сат Басконију у Београдској арени у 6. колу Евролиге.
– Може да буде оптерећење то што смо фаворити. Не смемо да будемо опуштени, морамо да будемо фокусирани. Басконија ће дати све од себе, имају квалитет, брзину и начин игре који не одговара Звезди. Они су слична екипа као Париз, а у припремном периоду смо видели да Звезда има потешкоће против таквих одбрана. Они неће одустати од своје игре – рекао је тренер Црвене звезде Саша Обрадовић на конференцији за медије.
Он је навео да је важно да Звезда буде концентрисана на своју игру.
– Морамо да исконтролишемо еуфорију која постоји око терена. Пораз није опција, треба да поштујемо сваког противника без обзира како се он зове. Има индивидуалних и тимских разговора. Увек истичемо шта је нама важније, чак и ако се деси пораз. Морамо да знамо шта да радимо чак иако се деси пораз – изјавио је тренер Црвене звезде.
Обрадовић је рекао да се капитен црвено-белих Огњен Добрић вратио у екипу после повреде.
– Добрић је данас тренирао, треба му мало времена, заједно са Урошем Плавшићем и он је тренирао. То су још два играча на располагању, што је добро за ритам. Видећемо ко ће колико и да ли ће играти, то зависи од ситуације на терену. Ебука Изунду се вратио и тренирао данас. Имао је вирус. Још је неизвесно што се тиче Девонтеа Грејема, не знамо датум повратка, није почео да тренира – додао је Обрадовић.
Тренер Црвене звезде је рекао да још увек не зна да ли ће Џаред Батлер појачати његову екипу.
– То се помиње у медијима, још увек се не зна, али ће се врло брзо сазнати – поручио је Обрадовић.
Звезда се налази на деветом месту на табели Евролиге са три победе и два пораза, док је Басконија на последњој, 20. позицији са учинком 0-5.