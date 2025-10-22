overcast clouds
  Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
(ВИДЕО) КАКАВ ЕВРОГОЛ ВОШИНОГ БИСЕРА: Боровина „пројектилом“ запечатио судбину Партизану

22.10.2025. 17:36 17:48
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник
Коментари (0)
спорт
Фото: Дневник/Катарина Шибул

Фудбалери Војводине победили су убедљивим резултатом 6:0 Партизан у 11. колу Омладинске лиге Србије на „Карађорђу“.

Дерби кола није оправдао тај епитет, а домаћи су очигледно били и те како мотивисани играњем на великој сцени, стадиону „Карађорђе“. 

У мрежу ривала сместили су шест голова – по два су постигли Перановић у 17. и 22 и Боровина у 27. и 31, а по гол Скорупан у 20. и Божичић у 50. минуту.

Сви играчи Воше заслужују похвале. 

Срђан Боровина се истакао својим другим голом, којим је повисио вођство на 5:0. Прави еврогол талентованог Вошиног бисера свима је запао за око. 

Како је то изгледало погледајте на снимку. 

фк војводина Вошин кутак фудбалери војводине
Спорт Фудбал
