(ВИДЕО) КАКАВ ЕВРОГОЛ ВОШИНОГ БИСЕРА: Боровина „пројектилом“ запечатио судбину Партизану
22.10.2025. 17:36 17:48
Фудбалери Војводине победили су убедљивим резултатом 6:0 Партизан у 11. колу Омладинске лиге Србије на „Карађорђу“.
Дерби кола није оправдао тај епитет, а домаћи су очигледно били и те како мотивисани играњем на великој сцени, стадиону „Карађорђе“.
У мрежу ривала сместили су шест голова – по два су постигли Перановић у 17. и 22 и Боровина у 27. и 31, а по гол Скорупан у 20. и Божичић у 50. минуту.
Сви играчи Воше заслужују похвале.
Срђан Боровина се истакао својим другим голом, којим је повисио вођство на 5:0. Прави еврогол талентованог Вошиног бисера свима је запао за око.
Како је то изгледало погледајте на снимку.