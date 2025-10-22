Чак шест голова у мрежи црно-белих
(ФОТО, ВИДЕО) УБЕДЉИВ ТРИЈУМФ ВОШИНИХ ОМЛАДИНАЦА У ДЕРБИЈУ СА ПАРТИЗАНОМ: Залог за будућност
Јуниорски тим Војводине убедљивом победом резултатом 6:0 против вршњака из Партизановог тима обележио је 11. коло Омладинске лиге Србије, али и оплеменио спортска дешавања у свом граду.
Међу фудбалским поштоваоцима у Новом Саду освежили су сећање на време када су играчи, поникли у сопственој школи, резултатима утицали на ниво фудбалске вредности Србије и Југославије читаве.
Послеподне прелепог октобарског дана претворили су на терену „Карађорђа“ у резултатски тријумф и у веровање у извесност будућности новосадске нијансе беле и црвене... Већина из победничког састава већ је потписали професионалне уговоре са клубом у коме су фудбалски стасали. Међу њима, дан уочи дербија са Београђанима, потписом су верност клубу оверили голман Богдан Богдановић и дефанзивац Вукашин Кравић, све у складу са декларативним опредељењем руководства о неговању омладинске школе и форсирању њених изданака.
Што се саме утакмице тиче, најављене као дерби кола, сам резултат довољно сведочи о односу вредности и резултатском расплету. После петнаестак минута опрезне игре и опипавања пулса противника Вошине јуноше су за само 13 минута серијом од пет голова одредиле смер у коме ће се утакмица кретати. Перановић је серију у првом полувремену започео у 17. минуту, наставили Скорупан у 20. поново Перановић у 22. а завршио Боровина головима у 27. и у 30. минуту.
Упркос изменама на обема странама и у другом полувремену Војводина је диктирала ритам, а њени играчи конструисали су тежиште игре надомак шеснаестерца голмана Бањића. Прву прилику није искористио капитен Боровина, али је зато Божичић у 50. минуту казнио неспретну комбинацију гостију на ивици свог казненог простора.
Мада без нарочитог посла репрезентативни чувар мреже Богдан Богдановић уградио је себе у тријумф . У 74. минуту фантастичним реакцијама и рефлексом за хвалу, три минута је узастопно бранио наизменичне шутеве гостујућих нападача из непосредне близине, награђен аплаузом рекордног броја гледалаца када је о утакмицама омладинских тимова реч. Била је то шеста победа Вошиних омладинаца, уз пет пораза, а трећи пораз Партизана, чији је тим дерби започео са шест победа.
Војводина – Партизан 6:0 (5:0)
НОВИ САД: Стадион „Карађорђе“, гледалаца 1.000, судија Никола Петровић (Шајкаш), стрелци: Перановић у 17. 22. Скорупан у 20. Боровина у 27. 30. Божичић у 50. минуту, жути картони: Топић, Божичић, Станишић (Војводина), Јокић, Радић (Партизан).
ВОЈВОДИНА: Богдановић, Ивановић, Топић, Кравић, Стојановић, Крајцар, Скорупан, Божичић, Перановић, Станишић, Боровина. Играли су још: Зорић, Пејић, Јауковић, Стојаковић, Николић, Марковић и Миловановић.
ПАРТИЗАН: Бањић, Радуић, Ракић, Каплановић, Јовановић, Јокић, Радовић, Виријевић, Премовић, Роман, Шкријељ. Играли су још: Ковачевић, Радосављевић, Ташовски, Дончић, Цвијовић, Милошевић и Ристић.