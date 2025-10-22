ДУШАН ВАСИЋ И КРИСТИЈАН ШУЛЦ НАПУСТИЛИ ЦРВЕНУ ЗВЕЗДУ: Они су појачали Нови Београд
Душан Васић и Кристиjан Шулц су после само пет одиграних утакмица ове сезоне напустили Црвену звезду и појачали су Нови Београд, за који су већ дебитовали у понедељак, када је њихов тим савладао Раднички са 10:8.
Да нешто не штима у црвено-белом табору било је јасно и почетком августа, када је Вук Милојевић потписао за Нови Београд, иако је претходно представљен као нови играч црвено-белих.
Сада су се младом репрезентативцу у новом клубу придружили и Васић и Шулц, а још увек није познато шта је разлог, пошто се клубови нису оглашавали овим поводом.
Звезда није добро почела сезону, претрпела је три пораза у Премијер регионалној лиги, а није успела ни да се пласира у групну фазу Купа Европе. Чини се да је “кап која је прелила чашу” убедљив пораз од Шапца прошле недеље (14:2), после којег су играчи изразили жељу да напусте клуб, а Нови Београд је искористио могућност коју клубови од недавно имају и добио је два вредна појачања иако је сезона већ увелико почела.
Васић и Шулц ће од фебруара моћи да помогну саиграчима и у европском такмичењу, а у првом делу сезоне биће у саставу само за домаће утакмице.