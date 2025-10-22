РУКОМЕТАШИМА ВОЈВОДИНЕ ПОБЕДА НАД МЕТАЛОПЛАСТИКОМ: Одбране Диздара за рапсодију у другом полувремену
Рукометаши Војводине савладали су шабачку Металопластику у последњој утакмици шестог кола АРКУС лиге 39:36.
Почетак утакмице и те како је оправдао очекивања. Играло се брзо, без много додавања у напада, а у таквој игри боље се снашао гост. Шапчани, предвођени Аљошом Дамјановићем лако си решавали контре након техничких грешака Војводине, а уз поменутог Дамјановића, сјајно је трчао Милија Паповић. Наставила је Металопластика да рискира са дугим пасовима на Паповића што јој се исплатило.
Полувреме за заборав имао је, до сада одлични Југа Еномото који је грешкама помогао Шапчанима да одржавају предност. Рискирали су гости и са игром са шесторицом у пољу у тренуцима када су имали играча мање што им се није исплатило, али то није могло да анулира сјајан рукомет који су приказали. Блистала је млада екипа у плавом и потврдила да их неуспех у у Европи није уздрмао, напротив изазвао их је да се докажу.
Аљоша Дамјановић је терорисао одбрану домаћина којој дуго један играч није правио толико проблема. Ипак, није се дала Воша. Фластер на Дамјановићу уродио је плодом, Диздар је имао три одбране, Чабрило је пуцао из даљине, па су се вицешампиони државе пред одлучујућих 30 минута у потпуности вратили у меч.
О квалитету обе екипе говори немали број репрезентативаца, па је селектор Србије Раул Гонзалес уживао и СЦ Слана бара и имао разлога за задовољство.
Није друго полувреме могло боље да крене за домаће. Низали су се голови у мрежи Арсића и одбране Диздара који је полако израстао у хероја утакмице. Распала се игра гостију, ,,ухапшен" је од стране домаћих Аљоша Дамјановић, напади су били потпуно безидејни и имали су Шапчани пет голова мање у 40. минуту. Пробудио се и Југа Еномото у наставку одрадили су и играчи са клупе добар посао па је чета Владана Матића продужила низ непобедивости.
Војводина - Металопластика 39:36 (20:20)
НОВИ САД: СЦ Слана бара, гледалаца: 200. Судије: Секулић и Јовандић (Панчево). Седмерци: Војводина 6 (5), Металопластика 4 (3). Искључења: Војводина 8, Металопластика 12 минута.
ВОЈВОДИНА: Диздар (12 одбрана), Салдатенка (3 одбране, 1 седмерац), Воркапић 8 (3), Милић 4, Милета, Вуковљак, Станков 3, Пушица, Чабрило 9, Рађеновић 1, Срдановић 3 (1), Николић 2, Еномото 3, Предовић 3, Додић 3, Јовановић.
МЕТАЛОПЛАСТИКА: Арсић (8 одбрана, 1 седмерац), Симић, Станојловић, Писарић 8 (3), Ф. Миловановић 1, И. Миловановић 1, Марјановић, Јевтић 2, Барјактаровић 2, Дамјановић 12, Филиповић, Шмигић 2, Ковачевић 4, Марковић, Паповић 4.
АРКУС ЛИГА 6. КОЛО
Динамо – Црвена звезда 32:27
Југовић – Дубочица 31:31
Шамот – Раднички 26:26
Пролетер – Партизан 25:31
Врање – Кикинда 33:31